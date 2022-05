La Fiorentina torna a vincere: successo e aggancio ai danni della Roma in classifica. All’Artemio Franchi di Firenze è 2-0 per i viola, che chiudono la gara nei primi 11′.

Il primo gol arriva su rigore: Nico Gonzalez conquista e realizza dal dischetto al 5′ portando in vantaggio i padroni di casa. All’11’ azione personale di Bonaventura, che fa 2-0. Nessuna rete nella ripresa.

La classifica vede ora la Lazio a 62 punti in quinta posizione, poi tre squadre a 59 (Roma, Fiorentina, Atalanta) in bagarre per i due posti rimanenti in Europa (uno in Europa League e l’altro in Conference).