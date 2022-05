Juve ko al Franchi. Vince la Fiorentina 2-0. Bianconeri mai veramente in partita contro una formazione, quella toscana, a caccia dei tre punti per coltivare il sogno europeo. Alla fine è la viola a fare festa. Con il successo di questa sera, infatti, la formazione allenata da Italiano chiude al settimo posto, a quota 62 punti, a +3 sull’Atalanta battuta in casa dall’Empoli e si qualifica per la prossima edizione di Conference League. Decisivi ai fini del risultato la fiammata di Duncan allo scadere del primo tempo e il rigore trasformato da Nico Gonzalez nel finale di partita. Prestazione negativa invece per l’undici di Allegri, che saluta la stagione con un nuovo ko chiudendo a quota 70 punti.