Siamo giunti al 115esimo giorno di guerra in Ucraina. Tutti gli aggiornamenti in diretta, ora per ora, dal conflitto e con le dichiarazioni dei protagonisti.

AGGIORNAMENTO ORE 17:30. Il capo negoziatore ucraino, David Arakhamia, ha affermato che a fine agosto potrebbero riprendere i negoziati di pace con la Russia.

AGGIORNAMENTO ORE 13:00. Bombardata Kryvvi Rih, la città di Zelensky. Nuovi attacchi russi nella notte nel distretto di Kryvvy Rih, nella regione orientale di Dnipropetrovsk. La città natale del presidente ucraino Zelensky è stata raggiunta da alcune bombe e da colpi d’artiglieria. Sei, secondo le autorità locali, i civili uccisi nel distretto nell’ultima settimana.

AGGIORNAMENTO ORE 10:30. Lady Zelensky: “I russi sono capaci di tutto”. Parla Olena Zelenska, moglie del leader ucraino: “Io obiettivo numero due dei russi? Quando vedi i loro crimini, pensi che forse sono davvero capaci di tutto. Ho la sensazione di trovarmi in una realtà parallela”, dice in un’intervista al Guardian. Intanto il capo della squadra negoziale ucraina, David Arhamiya, torna a parlare di negoziati: “Potrebbero riprendere a fine agosto, dopo le nostra controffensive in alcuni punti strategici”.

AGGIORNAMENTO ORE 08:00. Zakharova: “Ucraina con vecchi confini non esiste più”. Raggelante dichiarazione da parte della portavoce del ministero degli Esteri di Mosca, Maria Zakharova: “L’Ucraina che conoscevamo, all’interno di quei confini, non c’è più. E non ci sarà più, è ovvio”. Nel frattempo, durante la notte sei o otto missili hanno colpito la raffineria di petrolio di Kremenchuk, a sud-est di Kiev.

AGGIORNAMENTO ORE O5:00. Tv russa pubblica immagini di due volontari Usa scomparsi. L’emittente russa Rt ha pubblicato, attraverso i canali social del giornalista Roman Kosarev, i video di due volontari statunitensi scomparsi la scorsa settimana: stavano combattendo con gli ucraina a nord di Kharkiv. Si tratta di Alexander Drueke e Andy Huynh, che hanno inviato messaggi rassicuranti alle famiglie. Ieri erano apparsi in altri filmati con le mani legate dietro la schiena.

AGGIORNAMENTO ORE 03:30. Stati Uniti bloccano consegna di quattro superdroni. Stop alla consegna di quattro sofisticati droni armati, modello Mq-1C Gray Eagle, dagli Stati Uniti all’Ucraina, che possono essere armati con missili. L’amministrazione Biden teme che possano finire in mani russe, fornendo informazioni sensibili alle forze di Putin.

AGGIORNAMENTO ORE 02:30. Zelensky: “Candidatura Ue traguardo storico”. Così il presidente ucraino Zelensky in un videomessaggio: “Siamo a un passo dall’inizio di un’integrazione a tutti gli effetti con l’Unione europea. La candidatura, con raccomandazione della Commissione, è una conquista storica. I valori ucraini sono i valori europei. Rimane solo da aspettare la decisione del Consiglio europeo la settimana prossima”.

AGGIORNAMENTO ORE 00:30. Boris Johnson a Kiev: “Addestreremo migliaia di ucraini”. Il Regno Unito è pronto a lanciare una vasta operazione per addestrare migliaia di ucraini. Lo ha annunciato il premier britannico Johnson, ieri in visita a sorpresa a Kiev.

AGGIORNAMENTO ORE 00:00. Il discorso di Putin di ieri. Queste le dichiarazioni del capo del Cremlino: “L’era del mondo unipolare e del dominio americano è finita, ci sono altri centri forti nel globo. Le sanzioni contro la Russia sono invece folli e sconsiderate e non hanno funzionato. L’Europa ha perso la propria sovranità e sta causando seri danni alla propria economia con le loro stesse mani”.