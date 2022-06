di ROBERTO ZANNI

È una tappa che coinvolge le comunità italiane dell‘Argentina, ma ovviamente si tratta solo dell’inizio. Parliamo di ‘2023: Anno del Turismo di Ritorno’ un progetto che vuole aggregare i discendenti degli italiani in particolare, dando loro l’opportunità di poter conoscere, ritrovare, comunque vedere o rivedere di persona quelle che sono le loro radici, le regioni e le città che fanno parte del loro patrimonio attraverso viaggi organizzati in Italia. Una maniera per promuovere l’attività turistica tra Argentina (per ora) e Italia. Perchè attraverso questa iniziativa davvero unica, i discendenti di italiani che vivono all’estero potranno ottenere accesso a viaggi low cost e anche alloggi gratuiti in quanto sono avanzate anche le gestioni al fine di poter ottenere dei finanziamenti.

E in questi giorni, come ha riportato ‘Politica y medios’ nella sua web page, Fabio Rangone, rappresentante di Rete Destinazione Sud nell’America Latina si è fermato nel distretto di Lomas de Zamora per incontri sia con la comunità italo-argentina che che rappresentanti delle autorità locali. “Abbiamo accolto con grande gioia il progetto – ha spiegato Ramiro Trezza, ex assessore, membro del Colegio de Abogados e soprattutto discendente di italiani – e ci siamo messi a disposizione affinchè si possa sviluppare a Lomas e in tutto il Paese”.

La visita di Rangone ha coinciso anche con un altro incontro che ha portato alla firma di una carta d’intenti per il gemellaggio tra l’argentina Saladillo e l’uruguaiana Florida, per fare in modo che anche la città della provincia di Buenos Aires possa entrare a far parte della ‘ruta del San Cono’, santo siciliano di Naso, Messina (3 giugno 1139-28 marzo 1236) veneratissimo attorno al quale è stato già pensato di creare un circuito turistico.

‘2023: Anno del Turismo di Ritorno’ è un progetto ambizioso le cui origini vanno indietro addirittura al 2007 come si può leggere nella pagina web dell’organizzazione. “Rete Destinazione Sud – si spiega – è una rete d’imprese costituita da tour operator, agenzie di viaggio, strutture ricettive, società di consulenza e dell’informazione technology, ristoratori, società di trasporto, imprese e consorzi del Sud d’Italia. La rete nasce a seguito del progetto ‘I Turismi’ promosso da Fondirigenti, Federturismo, Confindustria, Associazioni degli Industriali e dei Dirigenti di Potenza, Matera, Cosenza, Lecce, Salerno, Siracusa e Nord Sardegna con il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco. Il progetto aveva l’obiettivo di creare i presupposti per la competitività del Mezzogiorno e si è sviluppato dal 2007 al 2011″.

Poi attraverso altre iniziative che si sono susseguite nel tempo, ecco che il 3 luglio 2014 ‘Rete Destinazione Sud’ viene ufficialmente presentata nella sede di Confindustria a Roma dopo analisi e valutazioni che hanno seguito oltre 40 incontri organizzati dal dr. Michelangelo Lurgi. E lo scorso 13 giugno, alla Camera dei Deputati, è stato presentato il Progetto e il Comitato promotore Nazionale e Internazionale 2023 Anno del Turismo di Ritorno. In precedenza sia in Sudamerica (Uruguay e Argentina) che in Italia (Calabria, Molise, Puglia, Lazio, Marche, Campania, Abruzzo ma anche Milano oltre a essere presente in diversi appuntamenti in campo nazionale) si erano svolti incontri con lo scopo di far conoscere, in tutti i suoi aspetti, questo progetto davvero speciale.