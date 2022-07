di Mattwo Forciniti

Così come era successo nel 2020, anche questa volta la coppia d’attacco dell’Uruguay si ritrova libera sul mercato a caccia di una nuova squadra: Edinson Cavani e Luis Suárez sono da oggi ufficialmente svincolati, due esuberi di lusso di questo calciomercato estivo. Il primo ha concluso la sua avventura in Premier League con il Manchester United, il secondo ha salutato la Liga dopo l’esperienza all’Atletico Madrid. Per entrambi è stato un biennio caratterizzato da alti e bassi con qualche problema fisico anche se -numeri alla mano- all’alba dei 35 anni il “Pistolero” si ritrova in un momento decisamente migliore: per lui, in queste ultime due stagioni, 67 presenze e 32 gol con i “Colchoneros” dove era arrivato al termine della traumatica separazione dal Barcellona. Per il “Matador”, invece, l’ultimo biennio in Inghilterra è stata decisamente al di sotto delle aspettative che lo portano adesso alla ricerca del riscatto.

Per alcuni giorni, durante il calciomercato del 2020, sembrava che le strade dei due attaccanti di Salto potessero incrociarsi per la prima volta anche in un club, cosa che però è rimasta solo una fugace suggestione. Questa volta lo scenario è completamente diverso, i due campioni oggi viaggiano su strade separate come si evince anche dalle loro vacanze che riflettono due stili diametralmente opposti: Suarez sulle spiagge di Ibiza in compagnia dell’amico Messi, Cavani immerso nel relax delle campagne di Salto.

La coppia d’attacco della Celeste si ritrova oggi in un momento cruciale agli ultimi sgoccioli della carriera -o almeno quella considerata agli alti livelli- con l’obiettivo fondamentale di arrivare al massimo della forma per i prossimi Mondiali del Qatar del prossimo novembre. Ma nonostante l’età i due fanno gola a molti club europei desiderosi di portare a casa un grande colpo a parametro zero. Al momento la serie A appare un’opzione abbastanza difficile in entrambi i casi anche se bisognerà attendere gli sviluppi delle trattative che a volte possono regalare cambiamenti improvvisi.

Dopo la miracolosa salvezza ottenuta, la Salernitana sembrava seriamente intenzionata a riportare Cavani in Italia disposta a fare follie. Nelle ultime ore però sta prendendo sempre più piede l’opzione Spagna con l’interessamento di diversi club tra cui il Villarreal e, soprattutto, il Valencia dove potrebbe aprire un vero e proprio caso: il nuovo allenatore Rino Gattuso avrebbe messo Cavani in cima alla lista dei desideri e pare che il suo nome sia ritenuto dal tecnico fondamentale per superare gli scontri con la società che stanno già inclinando il rapporto. Ci sono poi altre ipotesi sul tavolo nel futuro del centravanti uruguagio a partire dall’interessamento della Roma segnalato da alcuni, quello molto concreto del Boca Junior e poi ancora quello del Peñarol che appare però più come un sogno che possibile realtà.

La destinazione Argentina sembra invece ad oggi abbastanza possibile per Suarez fortemente corteggiato dal River Plate. Tra le tante offerte arrivate, c’è in particolare quella della Fiorentina e poi quella della Lazio il cui interessamento però si è affievolito negli ultimi giorni. Due settimane fa era clamorosamente spuntata fuori anche la pista Juventus come hanno raccontato diversi giornali: gli agenti del giocatore avrebbero bussato alle porte del club torinese per offrire l’attaccante che già nel settembre del 2020 era stato a un passo dai bianconeri con tanto di esame sostenuto per la certificazione linguistica (necessaria per ottenere la cittadinanza) poi rivelatosi una farsa.

Dall’Europa al Sud America le opzioni per la coppia d’attacco della Celeste che si prepara per il Qatar sono davvero tante: la più affascinante è senz’altro quella Boca-River, il superclásico argentino iniziato dai genovesi che ha già iniziato a infiammare i tifosi.