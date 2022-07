In Argentina la missione del Convitto Nazionale Paolo Diacono in occasione del ventennale di “Studiare in Friuli”, il progetto nato e sviluppato in collaborazione con l’Ente Friuli nel Mondo. La Sociedad Friulana Buenos Aires ha ricevuto la visita di Alberta Pettoello, Rettore del Convitto Paolo di Cividale e dei docenti Giorgio Cromaz e Giancarlo Scoyni, che hanno assistito al concerto dell’Orchestra Accademica UNA. Successivamente il Senatore per Santa Fe, Dionisio Scarpin di origine friulana, ha invitato il Presidente Baschera e altri membri della Commissione Direttiva ad assistere all’omaggio alla delegazione del Convitto Paolo Diacono tenutosi al Congresso Nazionale.