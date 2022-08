Questo giornale, da sempre, è stato esempio di pluralismo. Ha criticato il Centrodestra quando ce n’era bisogno e lo stesso trattamento ha riservato al Centrosinistra. Ma ha anche applaudito le (poche) cose che andavano elogiate. Tutto ciò grazie al fatto che ‘La Gente d’Italia’ non ha alcun padrone, se non proprio Voi, cari Lettori. Insomma, non abbiamo potentati alle spalle che possono spingere per questa o quella fazione politica. Adesso, in occasioni delle elezioni del 25 settembre, vi chiediamo di non disperdere il vostro prezioso voto, affinché non finisca nell’anonimato e non servire a nulla. Come probabilmente già saprete, per la prima volta delle elezioni l’Uruguay avrà un unico candidato che correrà per un posto al Parlamento italiano: si tratta di Filomena Narducci che si presenta alla Camera con il Partito democratico (l’italouruguaiana Ivana Mainenti che si presenta al Senato con il Movimento 5 Stelle vive in realtà in Piemonte). Ebbene, secondo noi la Narducci può essere la persona giusta al posto giusto. Lei, responsabile del patronato Inas, da sempre è vicina alle cause dei connazionali, da sempre è una donna impegnata nel sociale: tante le lotte che ha fatto fianco a fianco alla gente per il bene soprattutto degli ultimi, dei più disagiati. Inutile negarlo, la Narducci può piacere o meno, anche in base alla sua appartenenza politica. Ma non ci sono alternative (basti pensare al fatto che in questa tornata elettorale non vi è traccia per esempio del Maie) e lei resta una donna di grande esperienza che conosce a menadito il territorio, quello che va e quello che non va. Insomma, sa davvero quali sono le necessità di chi vive qui in Uruguay. E siamo più che certi che a Roma saprebbe farsi valere e in qualche modo far sì che questo Paese finisca di vivere in un torpore latente, dimenticato dalle istituzioni italiane già da anni. C’è bisogno di un carattere come quello della Narducci, pronta a spendersi per le richieste più che legittime degli italouruguaiani che chiedono quell’attenzione che la Farnesina non ha tributato loro. Cari Lettori, andate al voto. E nel caso di problemi (tipo il mancato arrivo dei plichi elettorali per esempio) non esitate a contattarci. Le elezioni del 25 settembre saranno fondamentali soprattutto per il futuro dell’Italia, ma anche per le comunità degli italiani all’estero. Che meritano il giusto rispetto e di essere ascoltati nei palazzi che contano.