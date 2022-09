ROMA - "Questa campagna elettorale è stata una bellissima avventura. Grazie, grazie, grazie!". Con queste parole, il neo eletto deputato con il Pd nella circoscrizione Centro e Nord America, Christian Diego Di Sanzo, ha ringraziato i suoi elettori attraverso un post su Facebook.

Sono stato "a Napoli dove si è tenuto lo spoglio della Circoscrizione America Centrale e Settentrionale. Non era chiaro chi fosse il vincitore di questa elezione. Abbiamo dovuto aspettare fino l'ultimo seggio". Alla fine, Di Sanzo ha ottenuto 5.806 preferenze, aggiudicandosi il seggio.

"Grazie davvero per la vostra fiducia, il vostro supporto e il vostro lavoro in questa elezione – ha scritto - Grazie a Michela Di Marco, Gianluca Galletto, Vera Rosati Pasquale Nestico e Francesca La Marca per la bella campagna elettorale che ha permesso al Partito Democratico di essere il Primo Partito all'estero sia alla Camera, sia al Senato. E congratulazioni a Francesca la Marca per l'elezione al Senato", ha aggiunto in conclusione.

I complimenti sono arrivati anche dal Centro Studi Internazionali Lucani nel Mondo che ha sottolineato il "gran bel risultato" ottenuto da Di Sanzo, originario della Basilicata. "Siamo convinti che vivrà in simbiosi con le nostre comunità", hanno scritto anche loro su Facebook.