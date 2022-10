Dopo tre anni di assenza forzata, il prossimo 8 ottobre l'ambasciatore d'Abruzzo Goffredo Palmerini si imbarcherà per New York per discutere in particolare del Columbus Day, abruzzesi nel mondo e di tutto ciò che ruota attorno a questi temi, in un'agenda di incontri molto densa.

Il primo sarà con Mario Fratti, l'insigne drammaturgo aquilano che dal 1963 vive a New York, sempre felicemente ottimista della vita dall'alto del suo 95° compleanno, festeggiato il 5 luglio scorso. Sarà l'occasione per una intensa ed emozionante rimpatriata di racconti e notizie su L'Aquila, la città natale che sta sempre nel cuore di Mario Fratti. Ma anche Valentina, la figlia del grande drammaturgo, affermata autrice e regista teatrale che sta scrivendo una pièce che riguarderà L'Aquila, per poi metterla in scena a New York.

Il 9 ottobre, Palmerini parteciperà alla cerimonia di "Proclamation" del Columbus Day, che si tiene sotto la statua obelisco di Cristoforo Colombo al Columbus Circle, in Central Park South. Sarà la prima immersione nel programma delle manifestazioni dedicate a Colombo organizzate a New York dalla Columbus Citizen Foundation, che celebrano il contributo delle comunità italiane alla vita culturale, sociale ed economica negli Stati Uniti d'America.