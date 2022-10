Sarà Antonio Tajani il nuovo ministro degli Esteri ( oltre ad essere nominato vicepremier insieme con Matteo Salvini - che avrà anche le Infrastrutture…) Ecco la lista dei ministri secondo le ultimissime indiscrezioni…

- Economia: Giancarlo Giorgetti (Lega), ministro uscente dello Sviluppo economico

- Sviluppo economico: Guido Crosetto (FdI), sottosegretario di Stato al ministero della difesa nel governo Berlusconi IV

- Transizione ecologica: Gilberto Pichetto Fratin (FI), viceministro uscente dello sviluppo economico

- Difesa: Adolfo Urso (FdI), presidente del Copasir, ex capo di Gabinetto del ministro dell'Interno Matteo Salvini

- Interno: Matteo Piantedosi (tecnico in quota Lega), prefetto di Roma

- Giustizia: Carlo Nordio (FdI), ex magistrato

- Lavoro: Marina Elvira Calderone (FdI), presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro

- Salute: Francesco Rocca (FdI), presidente nazionale della Croce Rossa Italiana

- Istruzione: Giuseppe Valditara (Lega), giurista

- Università e Ricerca: Anna Maria Bernini (FI), ministro per le politiche europee nel governo Berlusconi IV

- Cultura: Giordano Bruno Guerri (FdI), presidente (e dal 2014 anche direttore generale) della Fondazione Vittoriale degli Italiani, la casa di Gabriele D'Annunzio a Gardone Riviera

- Pubblica Amministrazione: Alessandro Cattaneo (FI), sindaco di Pavia dal 2009 al 2014

- Agricoltura: Gian Marco Centinaio (Lega), sottosegretario uscente di Stato al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

- Riforme: Elisabetta Casellati (FI), presidente del Senato uscente

- Affari Regionali: Roberto Calderoli (Lega), vicepresidente uscente del Senato della Repubblica

- Affari Europei: Raffaele Fitto (FdI), ministro per gli affari regionali dal 2008 al 2011 nel quarto governo Berlusconi

- Disabilità: Simona Baldassarre (Lega), eurodeputata

- Gioventù e sport: Chiara Colosimo (FdI), consigliere regionale del Lazio

- Rapporti con il Parlamento: Maurizio Lupi (Noi), ministro delle Infrastrutture e dei trasporti dal 28 aprile 2013 al 20 marzo 2015 nei governi Letta e Renzi

- Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio: Giovan Battista Fazzolari (FdI), il responsabile del programma di Fratelli d’Italia.