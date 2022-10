Il "botta e risposta" con le opposizioni non si è fatto attendere. Il discorso di Giorgia Meloni alla Camera dei Deputati per il voto di fiducia, ha fatto registrare una notevole diversità di vedute all'interno dei partiti che compongono la minoranza parlamentare. Dai deputati del Pd a quelli del Terzo Polo non è mancato, infatti, chi, come Enrico Costa (di Azione-Iv), ha ribadito che non farà "un'opposizione pregiudiziale" e chi, all'opposto, soprattutto in casa dem, ha parlato di "vuota retorica". Su una sola cosa però gli esponenti dell’opposizione si sono detti d'accordo: il debutto della prima presidente del Consiglio donna della storia della Repubblica italiana è apparso "molto identitario, chiaramente connotato" verso la destra estrema.

Così, ad esempio, il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte che, a proposito dell’intervento del nuovo capo dell’esecutivo, ha parlato di "un'ora di vuota retorica, condita da tanti slogan demagogici e i soliti richiami culturali della destra". "Ho trovato il discorso di Meloni polemico, molto vago sui temi economici e del lavoro, autoreferenziale e a base di retorica nazionalista" ha rincarato la dose Laura Boldrini (Pd). "Abbiamo ascoltato, come in campagna elettorale, una rassegna e denuncia dei problemi, senza soluzioni. Un comizio di un capo della destra" ha scritto, dal canto suo, su Facebook, il deputato dem e governatore della Regione Lazio Nicola Zingaretti.

"Parlate di Italia dei prossimi anni ma camminate con gli occhi rivolti all'indietro" ha attaccato, nel suo intervento nell’emiciclo di Montecitorio, il capogruppo del partito del Nazareno, Debora Serracchiani. "Il discorso della Meloni è un'infinita lista della spesa condita con quintali di retorica ma nessuna traccia sul 'come' fare le cose. Nessuna scelta o idea di paese" ha, invece, scritto il segretario di Azione, Carlo Calenda, su Twitter. Infine l’ex ministro della Salute Roberto Speranza: "Neanche una parola sui vaccini che sono stati il fattore fondamentale per chiudere la fase più dura”. Meloni “ha forse ancora paura di scontentare i no vax che l'hanno votata?".