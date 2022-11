Lunedì 7 novembre a Miami, all'Intercontinental Hotel & Resorts si svolgerà 'Chianti, the wine - Experience the Unmistakable Taste of Italy' organizzato da IEEM (INternational Event Exhibition Management).

Un appuntamento prestigioso con il Consorzio Vino Chianti che porterà nel South Florida oltre una ventina tra le cantine più prestigiose della Toscana.

La giornata prenderà il via con il Master Class & Guided Tasting 'Chianti Superiore D.O.C.G.' presentato da Luca Alves, Chianti Wine Ambassador, e dallo scrittore Lyn Farmer. Successivamente si svolgerà la tradizionale degustazione.