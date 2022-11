di Stefano Casini

Convivialità, sostenibilità e innovazione: gli ingredienti della cucina italiana per la salute delle persone e la tutela del pianeta. Insomma, la nostra famosissima "Dieta Mediterranea"

Una vetrina per l'Italia e il gusto italiano nel mondo, la Settimana della cucina italiana nel Mondo, quest'anno alla sua settima edizione, è un'iniziativa annuale sviluppata per promuovere le tradizioni culinarie italiane e la conoscenza enogastronomica come tratto distintivo dell'identità italiana. Le iniziative di quest'anno si terranno dal 13 al 20 novembre e avranno come tema la Convivialità, sostenibilità e innovazione: gli ingredienti della cucina italiana per la salute delle persone e la tutela del pianeta.

CHI SONO I GRANDI PROTAGONISTI - Senz'altro l'Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto è stata la grande protagonista come dalla prima edizione e, quest'anno è stata presente in quasi tutto il mondo attraverso eventi fisici e digitali con Mariella e Alfonso Caputo a Lisbona, Gioacchino e Nino Sensale a Mosca, Eleonora Andriolo a Madrid, Claudio Chinali a Istambul mentre Luciano Monosilio ha partecipato agli eventi a Pretoria. La Presidente ADG Cristina Bowerman é stata protagonista di un panel in collegamento con Washington e degli eventi a Dakar, in Senegal. Si sono aggiunti Giuseppe Carrus a Lima, Sandro Serva a Tirana, Elisabetta Moro a Tokio e Roberto Costagliola a Caracas, mentre Federico Ferrari si é occupato di Bucharest, Eugenio Boer di Varsavia, e Angelo Borrelli

UN PROGETTO UNICO E TANTE ATTIVITÀ DA VIVERE - Nei paesi toccati da questo grande progetto italiano si coinvolgno innanzitutto gli influencer più qualificati del food&wine poiché in grado di coinvolgere meglio i consumatori e gli utilizzatori del prodotto, attraverso la condivisione di informazioni ed esperienze.

Gli influencer di True Italian Taste sono: importatori, distributori, responsabili acquisti catene alberghiere e specialty stores, nutrizionisti, chef, ristoratori, giornalisti di settore, blogger, opinion leader, coinvolti in tutte le iniziative del progetto quali masterclass, workshop, seminari, incontri, momenti degustativi, eventi di promozione del prodotto 100% italiano all'estero, Educational Tour, affinchè possano cogliere tutti gli aspetti e i valori dell'autenticità del prodotto food&wine italiano.

Evento di punta di True Italian Taste è stata negli USA, The Authentic Italian Table: una straordinaria serie di iniziative che ogni anno, in contemporanea in tutto il mondo, mette in tavola le eccellenze della tradizione culinaria italiana e del prodotto 100% autentico, con il coinvolgimento dei Ristoranti Italiani all'estero sparsi un po' ovunque, ma non solo, anche ristoranti che, in ogni paese del pianeta, offrono prodotti e piatti italianidi DOC.

A Buenos Aires è iniziata il 1o Novembre, presso l'Ambasciata d'Italia, organizzata in collaborazione con l'Associazione BACI - Buenos Aires Italian Chefs e presentata dal grande "Chef" conosciutissimo in America Latina e in tutto il mondo Donato De Santis. Nell'occasione, l'Istituto Italiano di Cultura ha accolto lo Chef Alfio Ghezzi, 2 stelle Michelin, e ha organizzato una conversazione aperta al pubblico dal titolo "Tra territorio e laboratorio I responsabili cucina di Alfio Ghezzi", che si svolgerà martedì 15 novembre alle ore 18:30 nell'Aula Benedetto Croce dell'Istituto, conla partecipazione del giornalista Santiago Giordano e la direttrice Donatella Cannova.

Tutta questa iniziativa illustrerà "il rapporto della cucina di Roma con il territorio e la storia della città attraverso i suoi piatti e prodotti tipici e vedrà la partecipazione di importanti ospiti italiani e argentini del mondo commerciale, culturale e gastronomico". Vari ristoranto come CUCINA PARADISO di Donato De Santis, saranno vestiti a festa.

IN BRASILE - La grande protagonista a San Paolo é stata la Chef Eleonora Masella che, con la bandiera della Regione Lazio ha partecipato all'evento che è stato programmat nella cittá più popolata dell'America Latina dal 24 al 30 ottobre 2022. "L'emozione è grande - dice Eleonora. - La notizia mi è stata confermata qualche giorno prima di questo magnifico evento e la preparazione è già iniziata sotto i migliori auspici. È un grande onore e un privilegio assoluto poter rappresentare la mia regione, il Lazio, alla Settimana della Cucina Italiana di San Paolo in Brasile. Questo riconoscimento per me significa molto e testimonia come l'impegno profuso negli anni sia stato premiato da quanti apprezzano il mio modo di fare ristorazione di alta qualità. Ho sempre dato il massimo, studiato con attenzione il valore degli ingredienti, proposto abbinamenti che esaltassero in pieno i sapori, i profumi, la ricchezza e l'armonia delle materie prime freschissime. L'esperienza brasiliana contribuirà ad ampliare la mia visione internazionale, un altro passo in avanti di cui farò tesoro".

A BELO HORIZONTE - Nel corso della settimana, in collaborazione con Agenzia Ice, é iniziata anche a Belo Horizonte una campagna di promozione dei prodotti italiani – "Sabores da Italia" – che ha coinvolto i punti vendita della rete Supernosso. Oltre ai corner dedicati, per l'occasione lo chef veneto Massimo Battaglini ha creato un menu di tre portate, i cui ingredienti sono reperibili nella rete di oltre 37 supermercati. Anche in questa iniziativa, 150 kit contenenti gli ingredienti per la preparazione del menù saranno distribuiti a rappresentanti delle istituzioni, opinion maker, stampa e digital influencer.

In presenza, si son tenuti due aperitivi presso l'Hotel Fasano, il piú esclusivo della città con i rappresentanti delle istituzioni e gli imprenditori italiani e con stampa e digital influencer. Nei due eventi sono stati promossi i classici drink italiani, come lo Spritz e il Negroni, il cui consumo in Brasile segue una crescita senza precedenti. Anche i vini italiani, in particolare quelli di Piemonte, Emilia Romagna e Campania, sono i protagonisti di due degustazioni in presenza, realizzate in collaborazione con l'Associazione Brasiliana di Sommelier.

Per il 24 novembre, è in programma un incontro online, in lingua italiana, dal titolo "Il movimento Slow Food: un fenomeno eco-gastronomico in evoluzione", con la giornalista eno-gastronomica Nella Cerino, promosso dal Centro di Lingue della scuola italiana Fondazione Torino di Belo Horizonte.

A SANTIAGO DEL CILE - É tornata a Santiago e si terrá dal 14 al 20 novembre. In questa VII edizione, é valorizzata la tradizione culinaria italiana all'estero come uno dei segni distintivi del Marchio Italia e, come tutti gli anni, avrá un grande successo nella capitale cilena. Ma non vogliamo annoiarvi con tutti gli eventi nel mondo perché non ci basterebbero 7 edizioni del nostro quotidiano, semplicemente, volevamo raccontarvi un po' la storia di questa formidabile iniziativa che si realizza da 8 anni in tutto il mondo, puntata, non tanto alle nostre comunità, ma ai miliardi di abitanti dei paesi che ci accolgono ovunque, per far conoscere la nostra cultura culinaria

STEFANO CASINI