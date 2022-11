Terremoto al Pirellone: Letizia Moratti, vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, si è dimessa (al suo posto al Welfare, andrà Guido Bertolaso). "È venuto meno il rapporto di fiducia con il governatore Fontana" ha tuonato l'ex sindaco di Milano.

"Per rispetto dei cittadini - ha aggiunto - con senso di responsabilità ed in considerazione del delicato momento socio-economico del Paese, ho atteso l'esito delle elezioni politiche e la formazione del nuovo governo per rendere nota la mia posizione". Per la Moratti, l'amministrazione regionale lombarda "non risponde più all'interesse dei cittadini".

Immediata la replica del presidente Fontana: "I dubbi che avevo espresso sul posizionamento politico di Letizia Moratti erano fondati. È chiaro che guarda verso sinistra e non da oggi". Se ora sia possibile che l’ex assessore possa candidarsi alla guida della Regione? "È possibile. Leggo toni entusiastici dal centrosinistra, tutti vedono in lei il candidato, evviva, faremo una bella battaglia" la risposta del governatore.