La città di Cairns nel Queensland, in Australia, segna la tappa conclusiva del DEP (Digital Exchange Program), il progetto di mobilità internazionale organizzato dal Convitto Nazionale Paolo Diacono di Cividale del Friuli dal 2018 per conto e su incarico del ministero dell'Istruzione. Una delegazione di studenti e docenti provenienti da quattro scuole superiori italiane, guidata dal rettore del Convitto Nazionale, Alberta Pettoello, si trova infatti nel nord dell'Australia dal 2 novembre scorso e ci rimarrà fino al prossimo 12 novembre, per un progetto didattico laboratoriale sviluppato assieme a coetanei della Cairns State High School.

"Humans as Nature Australia", questo il titolo del laboratorio su modello CBL (Challenge Based Learning), è un'attività di collaborative mapping e collaborative writing incentrata sull'unione indissolubile dei diritti di natura e uomo. La città di Cairns ne è sede ideale per la presenza nell'area di due siti Patrimonio dell'Umanità UNESCO, di notevole rilevanza ed estensione: la grande barriera corallina e la foresta pluviale. Obiettivo degli studenti è indagare il rapporto ancestrale tra uomo e natura per trasformarsi in guardiani della natura e diventarne protettori consapevoli, tramite un dialogo tra l'ecosistema mare-foresta australiano e siti simili del territorio italiano.

In tal senso, infatti, il progetto completa il percorso già avviato in Oceania dal Convitto Nazionale nello scorso mese di agosto 22, sempre nell'ambito del DEP. In quell'occasione la missione internazionale "Humans as Nature New Zealand" era stata dedicata all'esplorazione dei diritti del fiume Whanganui in Nuova Zelanda, il primo al mondo ad aver ottenuto personalità giuridica, in un dialogo simbolico con grandi fiumi italiani. Oltre al "Paolo Diacono" di Cividale, sono presenti nel Queensland in rappresentanza della scuola italiana delegazioni di altri tre istituti, selezionati per attività di eccellenza nell'ambito tematico del laboratorio: l'Istituto "Volterra-Elia" di Ancona, il Liceo "King" di Genova e il Liceo "Pascasino" di Marsala.