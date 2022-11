Diversi dispersi, persino un neonato di cui si sono perse le tracce assieme alla mamma e al papà: poi, per fortuna, sono stati ritrovati e stanno bene. Sono comunque preoccupanti le notizie che arrivano da Ischia, interessata sin dalla notte da un'eccezionale ondata di maltempo.

Particolarmente grave la situazione a Casamicciola, dove una frana ha fatto crollare alcuni edifici e investito diverse auto in sosta, trascinandole fino in mare. Ma sono tante le colate di fango e parecchi gli allagamenti segnalati in tutta l'isola. C'è una vittima accertata: si tratta di una donna, trovata sotto il fango in piazza Maio.

Recuperato e salvato in extremis un uomo travolto da un'alluvione, mentre i sindaci dei sei comuni dell'isola hanno disposto la chiusura immediata delle scuole, rivolgendo un invito alla popolazione: "Non uscite di casa". Stando a quanto riportato, ci sarebbero anche neonati tra gli 11 attualmente dispersi. Si scava nel fango. Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha chiesto lo stato di emergenza.