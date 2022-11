Forse, l’associazione che ha più avuto successo in questo senso, é stata l’Associazione Marche Sez.Uruguay che ha chiuso quest’anno con un grande pranzo al quale hanno assistito molte decine di persone persone. Tutti sappiamo che questo sodalizio non è il più numeroso della comunità, tutto il contrario. Di solito per le cene o i pranzi di fine d’anno, non partecipavano più di 40 soci, ma questa volta, sono stati il 50% in piú del solito. La novità del 2022 è stata la formazione, o meglio, il ritorno, del Coro Picchio che era stato “chiuso” nel 2015. Ora è tornato con forza e con la conduzione del Prof. Fernando López, uno dei più affermati dell’Uruguay che ha cura di una ventina di cori, tra i quali anche il famoso e primo coro dell’Uruguay con oltre 100 anni, il Coro “Guarda e Passa”.

La Presidente Anna Claudia Casini, ha esaltato la grande partecipazione quest’anno al pranzo celebrativo, realizzato, ancora una volta,al Ristorante italiano La Commedia nella via Viejo Pancho.

“Si erano iscritti 45 soci per il pranzo qui alla Commedia, ma, alla fine siamo arrivati quasi a 60, in una celebrazione storica per noi! - dice Anna Claudia Casini – Anche se il 2022 è stato un anno di transizione per via della Pandemia, siamo molto contenti. Tutte le regioni italiane, nel 2020 e 2021 hanno dovuto sospendere ogni tipo di supporto per le associazioni regionali all’estero, lo sapevamo, ma, nel 2022, siamo riusciti a mandare a due figlie di nostri soci all'Educational Tour che non potevamo fare dal 2019. Per noi è stata un’enorme soddisfazione e siamo felici. Inoltre, quest’anno, siamo riusciti a riportare in scena il nostro Coro Picchio, un’iniziativa nata una decina di anni fa che, purtroppo, dovemmo sospendere. Ma, grazie alla nostra amministrazione, abbiamo potuto contrattare uno specialista in Cori come il Professor Fernando López e siamo riusciti a ricostruirlo: siamo ancora in pochi, appena 6, ma tutto indica che potranno partecipare altri soci negli anni prossimi. Sono veramente contente – ha concluso Anna Claudia.