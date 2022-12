NUEVA YORK - La segunda temporada de "White Lotus", ambientada en Italia y un abierto homenaje al cine italiano, bate récords de espectadores entre las series de HBO Max, confirmaron fuentes de Warner Bros Discovery.

Considerada por muchos críticos en Estados Unidos como la mejor serie de televisión de 2022, "White Lotus" tiene como telón de fondo de Taormina, Noto y Palermo, en la isla de Sicilia.

La segunda parte de la serie ha totalizado 9 millones y medio de espectadores en promedio en todas las plataformas, un 60% más que la primera temporada, según Warner.

Fuentes cercanas a la producción señalaron que no fue fácil para el director, así como para el autor y productor Mike White superar el éxito de la primera serie rodada en Hawai.

El formato es similar al de la británica "Downtown Abbey", pero trasladado a los tiempos modernos. En otras palabras, trata sobre los millonarios que salen de vacaciones y de los empleados pobres que tienen a su servicio.

Como es de esperar, la trama está basada en las interrelaciones entre las clases sociales y dentro de las mismas, en particular, los vínculos amorosos.

White basó su éxito en un entorno maravilloso, Sicilia, en particular el Hotel San Domenico de Taormina, que es un antiguo convento restaurado.

El mensaje: la riqueza no hace la felicidad. Según destaca el medio La Voce di New York, se trata de una reflexión que ya hacía Aristóteles, y que en tiempos recientes lo ha confirmado un estudio de Harvard sobre 100 mil estadounidenses.

La serie muestra a sus ocho protagonistas de vacaciones a un 5 estrellas siciliano.

"Si estás en el cielo y todavía te falta algo, no es lo que te rodea lo que no funciona, sino que eres tú", explica el productor que con la primera serie se convirtió en una estrella a los 52 años después de años de aprendizaje.

White explicó que la serie rinde homenaje al cine italiano, la música, el arte y la artesanía. Destacó la fuerte presencia del tema del patriarcado.

Los tres personajes masculinos, F. Murray Abraham, Michael Imperioli y Adam DiMarco, discuten a menudo las relaciones entre los géneros.

No queda afuera el tema de la homosexualidad, ni el tema del avance del feminismo. Las mujeres nunca han tenido el poder, pero cuando lo conquistan lo ejercen exactamente como los hombres, agrega el cineasta.