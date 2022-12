Il Napoli può mettere una pietra tombale sulle velleità di rincorsa delle inseguitrici già a gennaio, con la ripresa della serie A con cinque turni serrati. Gli otto punti sul Milan, rivale più pericolosa, sono un margine ampio e rassicurante per Spalletti.

Juve, Lazio e Inter dovranno fare un filotto di vittorie per tornare a sperare, mentre Atalanta e Roma sembrano al massimo competitive per un posto in Champions. Sei gli scontri diretti a gennaio tra le prime sette: Inter-Napoli, Milan-Roma, Napoli-Juve, Lazio-Milan, Juve-Atalanta, Napoli-Roma. Il 18 gennaio verra assegnata la Supercoppa a Riyadh alle 20 col derby Milan-Inter. Visto che ci saranno anche gli ottavi di Coppa Italia le due milanesi giocheranno 7 gare in tre settimane e mezzo.

-NAPOLI 41 punti: 3 gare su 5 in trasferta, tre scontri diretti di cui due al Maradona. Se esce indenne dalle prove con Inter e Juve sarà difficile riagganciarla e la corsa scudetto procederà in discesa.Calendario (in maiuscolo le gare in trasferta):

INTER 4/1 H20.45; SAMPDORIA 8/1 h 18; Juventus 13/1 h20.45; Coppa Italia Cremonese 17/1 h21; SALERNITANA 21/1 h18; Roma 29/1 h20.45.

-MILAN 33 punti: rimane la rivale n.1 dei partenopei e ha un calendario migliore, con le due romane da tenere a bada. A fine gennaio potrebbe avere rosicchiato vari punti. Calendario: SALERNITANA 4/1 h12.30; Roma 8/1 h20.45; C.I. Torino 11/1 h21; LECCE 14/1 h18; Supercoppa Inter 18/1 h20; LAZIO 24/1 h20.45; Sassuolo 29/1 h 12.30.

-JUVENTUS 31 punti: dopo lo choc dei guai di bilancio e del cambio al vertice Allegri valuta se la squadra, nonostante le assenze, può restare competitiva. La trasferta di Napoli è l'esame più severo. Calendario: CREMONESE 4/1 h18.30; Udinese 7/1 h18; NAPOLI 13/1 h20.45; C.I. Monza 19/1 h21; Atalanta 22/1 h20.45; Monza 29/1 h15.

-LAZIO 30 punti: dopo i ko nelle amichevoli ha un inizio morbido per ritrovare ritmi e forma. Il calendario sorride a Sarri, che di scontri fra le prime ha solo la sfida col Milan all'Olimpico.

Calendario: LECCE 4/1 h16.30; Empoli 8/1 h15; SASSUOLO 15/1 h12.30; C.I. Bologna 19/1 h18; Milan 24/1 h20.45; Fiorentina 29/1 h18.

-INTER 30 punti: se batte il Napoli alla ripresa riacquista morale, ha una serie di gare molto favorevoli e la possibilità di alzare la Supercoppa. Calendario: Napoli 4/1 h20.45; MONZA 7/1 h20.45; C.I. 10/1 h21 Parma; Verona 14/1 h20.45; Supercoppa Milan 18/1 h20: Empoli 23/1 h20.45; CREMONESE 28/1 h18.

-ATALANTA 27 punti: discorso simile per i bergamaschi che però partono dalle retrovie e possono al massimo competere per un posto Champions. Lo scoglio maggiore è la Juventus in trasferta.

Calendario: SPEZIA 4/1 h14.30; BOLOGNA 9/1 h20.45; Salernitana 15/1 h 18; C.I. Spezia 19/1 h15; JUVENTUS 22/1 h20.45; Sampdoria 28/1 h20.45

-ROMA 27 punti: il calo a novembre pesa sulla classifica, e Mourinho vuole una partenza sprint per tentare un recupero reso arduo dalle trasferte con Milan e Napoli. Calendario: Bologna 4/1 h16.30; MILAN 8/1 h20.45; C.I. Genoa 12/1 h21; Fiorentina 15/1 h20.45; SPEZIA 22/1 h18; NAPOLI 29/1 h20.45.