Ancora pochi giorni per aderire al Bando di concorso 2023-2024 "Studiare in Friuli" promosso dal Convitto Nazionale Paolo Diacono di Cividale del Friuli in collaborazione con l'Ente Friuli nel Mondo. A disposizione 20 borse di studio della durata di un anno (o semestre) per la frequenza delle Scuole Superiori del Convitto Nazionale o delle altre Scuole della Provincia di Udine per l'anno scolastico 2023-2024.

Il Bando è riservato ai figli e ai discendenti dei corregionali del Friuli Venezia Giulia all'estero provenienti da tutti i Paesi del mondo. I candidati devono avere un'età compresa tra i 15 ed i 17 anni e possedere una sufficiente conoscenza e comprensione degli elementi fondamentali della lingua italiana. Il Bando si chiuderà il 23 gennaio alle ore 20 CET (Central European Time). Bando completo e allegati sul sito https://cnpd.it/