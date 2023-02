L'ambasciatrice d'Italia negli Stati Uniti Mariangela Zappia ha inaugurato il 7 febbraio nella Residenza (Villa Firenze) la Settimana delle donne e delle ragazze nella scienza, iniziativa promossa dall'Ambasciata d'Italia con le Ambasciate di Francia e Germania, il Children's National Research Institute e l'Università George Washington.

La rassegna, costruita intorno alla Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza, che ricorre l'11 febbraio, mira a promuovere maggior consapevolezza sul tema e a favorire un accesso più equo delle donne nella scienza, puntando a favorire eguali opportunità di studio e di carriera. Con l'occasione, verrà inoltre lanciato il "Women in Science Diplomacy Club", per promuovere la prospettiva di genere nella diplomazia scientifica.

All'evento di lancio interverranno anche le Vice Assistant Secretary della DG per gli affari scientifici del Dipartimento di Stato, Jennifer R. Littlejohn e della DG per la salute del Dipartimento alla Salute USA. "È risaputo che le donne sono sottorappresentate nelle discipline STEM e che ciò si traduce in una perdita di talenti, punti di vista e idee che rallentano lo sviluppo. Più donne nella scienza aggiungono valore prezioso ai progetti di ricerca in tutti i campi", ha evidenziato l'ambasciatrice Zappia.

Il programma della rassegna comprende, nell'arco della settimana, un'esposizione alla Georgetown University, la proiezione del film "Hidden Figures" al Children's National Research Institute, ed eventi organizzati dalle Ambasciate di Francia e Germania.