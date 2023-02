Il passaporto italiano è considerato uno tra i più "potenti" del mondo, secondo la classifica annuale 2023 del "Passport Index" di Henley & Partners, perché apre le porte di ben 189 Paesi senza bisogno del visto. Per ottenerlo o rinnovarlo, però, i tempi in Italia sono lunghissimi. A questo si aggiungerebbe la mancanza di personale dedicato e la difficoltà nell'accedere al portale on line delle prenotazioni.

Secondo l'indagine di Altroconsumo in 13 città italiane, i tempi di attesa arrivano fino a sei mesi solo per avere l'appuntamento in questura, ma ci sono città in cui non si riesce neanche a prenotare, come Genova e Padova.

L'indagine è stata svolta provando a prenotare un appuntamento per il rilascio del passaporto sulla piattaforma ministeriale (https://www.passaportonline.poliziadistato.it/), che fornisce le disponibilità presso i commissariati presenti all'interno della provincia.

Per padovani e genovesi il risultato è "non disponibile" per tutte le date possibili in quel momento sulla piattaforma. A Bolzano e a Torino, invece, bisogna aspettare fino ad aprile e a maggio per avere una disponibilità. Tra le città più lente anche Cagliari, Ancona (tre mesi) e Reggio Calabria (due mesi e mezzo).

Altroconsumo evidenzia alcuni casi particolari, come quello del capoluogo calabrese, dove la piattaforma ha dato come prima disponibilità il 18 novembre, solo tre giorni dopo, ma a Bovalino, cittadina distante 85 km. Infatti, il sistema dà le disponibilità della provincia, "ma – osserva l'Organizzazione – non è pensabile che il cittadino debba fare 170 km per avere un documento così importante in tempi ragionevoli".

Lo stesso è accaduto a Bari, dove si poteva andare il giorno dopo, ma in un commissariato di Monopoli, ben 86 km andata e ritorno. Altrimenti, la prima disponibilità nel capoluogo pugliese era dopo quasi due mesi. La macchina burocratica non funziona meglio a Milano, dove ci vuole circa un mese per varcare la soglia della questura.

E all'estero? Atttese lunghissime... In sudamerica mesi e mesi, con la punta massima in Uruguay.....