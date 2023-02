Il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, in missione a Monaco per la Conferenza sulla sicurezza, ha parlato con i giornalisti non solo dei risultati ottenuti durante gli incontri istituzionali per ribadire la vicinanza del governo italiano al popolo ucraino, ma anche dalla maggioranza di governo che rappresenta. Una maggioranza che secondo Tajiani, è uscita ancora più rafforzata dopo le elezioni regionali della Lombardia e del Lazio. “Non mi sembra ci siano problemi nella maggioranza, ho letto tante cose non vere. Il centrodestra va avanti con grande coesione. Si discute e ci si confronta ma non c'è dubbio sull'unità del centrodestra”, ha spiegato il Ministro. Per Tajiani la vittoria in due regioni chiave come Lazio e Lombardia ha un solo significato, ovvero che “gli elettori vogliono il centrodestra al governo. Governiamo insieme. Gli elettori l’hanno confermato, col voto di domenica. Noi dobbiamo dare risposte concrete”.