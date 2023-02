Sarà Philadelphia ad ospitare quest'anno la Conferenza dei ricercatori italiani nel mondo, giunta alla sua 17ª edizione. Organizzata dalla Texas Scientific Italian Community (TSIC) con la Sbarro Health Research Organization (SHRO), in collaborazione con la Temple University, College of Science and Technology, la conferenza si terrà il 1° aprile, dalle 9.30 alle 15.00 nella Charles Library della Temple University (1° piano).

La conferenza è aperta a tutti i ricercatori italiani attivi nei diversi campi della scienza, della tecnologia, dell'aerospazio, della medicina e delle scienze umanistiche. I lavori sono aperti anche a ricercatori di altri paesi e di aziende a lavoro su progetti connessi all'Italia.

Per tutti, il termine ultimo per presentare abstract e una breve biografia è fissato al 20 marzo. Tutto il materiale va inviato all'indirizzo xviiconferenceresearchers@gmail.com. La conferenza si svolgerà in lingua inglese. Tutte le informazioni sono sul sito www.texasic.org.