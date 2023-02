Il Circolo Trentino di Resistencia, in Argentina, ha organizzato a partire dal prossimo marzo i nuovi corsi di italiano di livello A2, B1, B2, C1. I livelli dei partecipanti saranno stabiliti tramite un colloquio con i professori.

L'approccio dei corsi organizzati dal Circolo Trentino è quello comunicativo poiché l'obiettivo è che gli studenti siano in grado di parlare e comunicare in modo diverso in diversi contesti e situazioni.

L'appuntamento con i corsi è settimanale e prenderanno il via dal prossimo 13 marzo. Si svolgeranno nella sede del Circolo Trentino, in via Julio A. Roca 332. Sono previste anche delle lezioni virtuali – registrate o in live - attraverso la piattaforma zoom o Google Meet.

Il costo dei corsi è di $ 5.000, da pagare tra marzo e luglio compreso. Nel secondo trimestre è previsto poi un aumento della quota. Così come è previsto uno sconto del 10% per i pagamenti in contanti dal 1° al 10° giorno di ogni mese.

I corsi specifici di preparazione all'esame per ottenere la cittadinanza italiana per matrimonio e il corso intensivo specifico per viaggiatori sono composti da due lezioni settimanali e la tariffa è più alta, $ 8000. È possibile chiedere maggiori informazioni scrivendo a questo numero WhatsApp 3625222006.