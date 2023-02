di ROBERTO ZANNI

Un riconoscimento meritato, arrivato con gli applausi. L'Emilia-Romagna è la regione d'onore della National Italian American Foundation per il 2023. "La NIAF - ha dichiarato il suo presidente Robert E. Carlucci - è entusiasta nel promuovere la bellissima regione dell'Emilia-Romagna in America rafforzando al tempo stesso i nostri legami storici e le opportunità di business. Il nostro Consiglio non vede l'ora di poter incontrare il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, oltre a visitare numerose città tra cui, speciale, sarà quella che coinvolgerà Reggio Emilia, luogo di nascita della bandiera tricolore".

Il riconoscimento dell'Emilia-Romagna, come avviene ogni anno per tutte le regioni italiane che hanno ricevuto questo onore, la NIAF effettuerà un viaggio la prossima estate in Italia, nell'ambito del programma leader dell'organizzazione, Ambassador Peter F. Secchia Voyage Discovery. In Emilia-Romagna si recheranno anche 48 studenti universitari italoamericani che parteciperanno al viaggio della durata di due settimane che comprende, nel vasto programma, tour culturali e anche una giornata da dedicare alla comunità in tutta la regione.

"Food Valley", "Motor Valley", l'Emilia-Romagna per gli americani (ma non solo) rappresenta in particolare l'essenza della gastronomia italiana, ma anche quella dei motori. Inoltre NIAF nel suo comunicato ha voluto mettere in risalto anche l'aspetto turistico che la regione può offrire, a cominciare dalle spiagge della Riviera Romagnola. Nel corso degli anni NIAF ha lavorato a lungo per la promozione della cultura italiana attraverso questo ambito riconoscimento "Region of Honor". Nato nel 2013, in questo decennio ha attraversato tutta la Penisola, dal sud al nord, fermandosi per ogni stagione sul territorio di una regione italiana.

Ogni anno infatti il programma lanciato da NIAF collabora con una delle 20 regioni italiane offrendo opportunità di marketing che permette di mostrare storia, punti di riferimento, risorse naturali, artigianato, industria, gastronomia e tutta la cultura al fine di promuovere turismo e sviluppo economico mettendo in risalto, sulla scena internazionale, gli aspetti di punta, ma non solo, a cominciare dalle aziende e i suoi imprenditori. Prima dell'Emilia-Romagna e con un solo anni di stop, il 2020 dovuto alla pandemia, le regioni che sono salite sul gradino più alto del podio della NIAF sono state la Calabria (2013) seguita da Campania (2014), Lombardia (2015), Piemonte (2016), Sicilia (2017), Puglia (2018), Molise (2019), Abruzzo (2021) e l'anno scorso la Toscana.

Dopo l'annuncio, la visita e la promozione internazionale da parte della NIAF il culmine dell'anno della Region of Honor arriva alla fine del mese di ottobre, in occasione della grande gala annuale dell'organizzazione italoamericana che si svolge a Washington D.C. e che quest'anno oltre all'Emilia-Romagna celebrerà anche i suoi 48 anni di vita che sono stati altamente significativi non solo per tutta la comunità italoamericana negli Stati Uniti, ma anche per i rapporti sempre più stretti e importanti instaurati e portati avanti con tutta l'Italia come del resto dimostra il programma "Region of Honor".