Paura in Centro Italia per una forte scossa di terremoto avvertita a Perugia, e non solo. Secondo quanto riferisce l'Istituto nazionale di geofisica, il sisma è stato di magnitudo 4.4 con epicentro nella zona di Umbertide. Diverse le persone scese in strada, ma per fortuna al momento non si registrano danni a persone o cose. La scossa è stata avvertita anche in Toscana e nelle Marche.