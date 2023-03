ROMA - Una vera e propria "full immersion" nei luoghi delle radici quella che il deputato del Pd eletto in Sud America, Fabio Porta, ha realizzato in Basilicata e in Calabria dove ha potuto parlare di Turismo delle Radici con Amministrazioni comunali, operatori dell'emigrazione, Associazioni e studenti.

In particolare, l'On. Porta è intervenuto al Convegno dal titolo "Il turismo delle radici – Nuove opportunità di sviluppo per le aree interne" nella sede del Comune di Pietrapertosa alla presenza del Sindaco del posto, Maria Cavuoti, e di altri sindaci dei Comuni dell'area.

Oltre all'On. Porta, all'incontro promosso dalla Filef e moderato dal Presidente della Filef Basilicata Antonio Sanfrancesco, con le conclusioni del dott. Giuseppe Petrucci della Camera di Commercio Italo - Brasiliana, sono intervenuti, come relatori, Maria Cavapuoti, Sindaca di Pietrapertosa, Luigi Scaglione del Centro Studi Internazionali Lucani nel Mondo, Giuseppe Sommario dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e Filippo Pugliese delle ACLI CTA Basilicata.

Presenti alla conferenza anche i sindaci di Castelmezzano, Valluzzi Nicola, di Trivigno, Marco Guarini, di Anzi, Filomena Graziadei, e di Campomaggiore, Nicola Vista.

Durante l'incontro si è sviluppato un dibattito costruttivo volto ad individuare le linee di azione più efficaci per attivare un percorso virtuoso di sviluppo locale come conseguenza dell'implementazione del Progetto Turismo delle radici sul territorio.

Porta, inoltre, è intervenuto al Convegno "Migrazioni e Cultura – Verso l'anno del Turismo delle Radici" ed in particolare all'incontro-dibattito dal titolo "Restanze, ritorni e Mezzogiorno d'Italia" che si è tenuto nell'Aula Magna dell'Istituto ITE sito nel Comune di Viggianello (PZ), assieme ad Antonio Rizzo, Sindaco di Viggianello, Maria Vitale, Dirigente Scolastico ITE, Giuseppe Ticchio, Presidente Associazione Regionale Famiglia Lucana di Winterthur, Antonio Sanfrancesco, Presidente Filef Basilicata, Renato Cantore, giornalista e scrittore, Delfina Licata della Migrantes, autrice del libro "L'Italia e i figli del vento", e ancora una volta con Giuseppe Sommario del Piccolo Festival delle Spartenze e Luigi Scaglione del Centro Studi Internazionali Lucani nel Mondo.

Parlando soprattutto ai docenti ed agli studenti, l'eletto all'estero dem ha sottolineato l'importanza della conoscenza della storia dell'emigrazione per capire meglio la nostra società come indicato in un suo Disegno di Legge.

Infine, Fabio Porta si è recato in Calabria, e più precisamente al Municipio di Frascineto, per un incontro tecnico dal titolo "Turismo delle radici e Pnrr" con i sindaci della zona.

Introdotti dal Sindaco di Frascineto, Angelo Catapano, l'On. Porta, ancora assieme Giuseppe Sommario e a Giuseppe Petrucci, sociologo e ricercatore della Filef, ha evidenziato le opportunità che il cosiddetto Turismo delle radici attiva per ravvivare i borghi che sono sempre più oggetto di abbandono. Si è attivato un dibattito centrato sulla concretezza del ruolo delle Amministrazioni locali al quale hanno partecipato vari sindaci tra cui il Sindaco di Civita, Alessandro Tocci, il Sindaco di San Lorenzo Bellizzi, Antonio Cersosimo, il Sindaco di Acquaformosa, Gennaro Capparelli, il Vice Sindaco di Morano Calabro, Pasquale Maradei, ed il Vice Sindaco dello stesso Comune, Mario Donadio.

"Un incontro fruttuoso – ha commentato Porta - anche con il contributo di operatori del settore e di associazioni pronte ad agire in sinergia per rafforzare i legami tra la Comunità che risiede sul posto e quella che vive all'estero e sviluppare dall'esperienza dell'Anno del Turismo delle Radici percorsi di collaborazione in grado di ridare vitalità e nuovo sviluppo a borghi interni della Calabria, ricchi di storia e tradizioni ma in continua fase di spopolamento".

Un problema che l'On. Porta intende affrontare con prossime proposte concrete e con il coinvolgimento attivo degli italiani all'estero.