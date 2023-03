di Matteo Forciniti

La fotografia è sempre stata la passione di Claudia Corintio, italiana residente in Uruguay dove ha intrapreso un cambio di vita radicale seguendo i suoi interessi. Per la prima volta i suoi lavori di fotografia astratta sono esposti in una mostra allestita presso la Casa de la Cultura di Maldonado che è stata inaugurata in occasione della festa della donna e sarà aperta gratuitamente al pubblico fino al 31 marzo, da lunedì a venerdì tra le 9 e le 17.

L'acqua e l'olio sono i principali elementi di ispirazione di questo tipo di fotografia definita appunto astratta perché ognuno ne ricava un'interpretazione personale a seconda dello stato d'animo del momento.

"Per me la svolta c'è stata nel 2016" ricorda da Piriápolis dove vive attualmente. "Per una ventina di anni sono stata un'impiegata del Ministero degli Esteri. Questo lavoro mi aveva portato a vivere a Detroit negli Stati Uniti e poi a Montevideo. Alla scadenza del periodo in Uruguay, anziché rientrare a Roma, decisi di restare a vivere in questo paese dove mi ero trovata molto bene cercando di fare quello che avevo sempre sognato e oggi, oltre alla fotografia, mi dedico anche alla psicoterapia. Quando presi quella decisione in tanti mi chiamavano pazza perché rinunciavo a una stabilità lavorativa per entrare in qualcosa di molto più incerto. Oggi posso dire che un po' pazza lo sono stata ma credo di aver preso la decisione giusta perché ho seguito i miei istinti facendo quello che mi piace. Io sono convinta di una cosa, la vita va vissuta adesso".

Padre veneto e madre ungara, la vita di Claudia Corintio è stata ricca di esperienze in contesti e città diverse tra Istambul, Londra e Roma che le hanno trasmesso un'impronta multiculturale molto forte. La passione per la fotografia cominciò da piccola in famiglia con uno zio per poi proseguire gradualmente nel corso degli anni fino a specializzarsi in un campo: "Pur avendo un buon lavoro che mi dava tanti benefici, sentivo che avevo bisogno di trovare qualcosa per potermi esprimere. La fotografia è stato questo, un modo per potermi esprimere liberamente. Oggi vendo i miei lavori principalmente negli Stati Uniti, recentemente ho partecipato a un'esposizione internazionale in Turchia. Le mie foto sono adatte a qualsiasi tipo di pubblico, in genere sono le decorazioni di uffici ma anche di case". "Qui in Uruguay" -conclude- "inizialmente non pensavo di esporre ma poi a convincermi è stato il mio compagno e così mi sono presentata alla Casa de la Cultura. Anche se qui c'è una certa difficoltà a fare l'artista, Maldonado ha il vantaggio di avere persone provenienti da diversi paesi che danno un tocco molto interessante".