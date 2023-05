Dopo le forti precipitazioni cadute nelle Marche e in particolare nell'Anconetano, a Senigallia un fosso - il Sant'Angelo - è uscito dall'alveo in via Rovereto a Senigallia, già colpita dall'alluvione il 15 settembre scorso.

"Il fiume Misa - fa sapere il Comune - sta raggiungendo il livello di piena.

Anche i fossi hanno raggiunto livelli di criticità. Portarsi ai piani alti e prestare attenzione".

Nella notte la situazione si era mantenuta sotto controllo ma le piogge sono continuate e la situazione è peggiorata anche per i corsi d'acqua e per le strade. L'amministrazione aveva già chiuso le scuole di ogni ordine e grado dopo l'attivazione della fase di preallarme per condizioni meteo avverse per oggi diffuso dalla Protezione Civile, e raccomandato "di limitare gli spostamenti fino a quando non saranno superate le criticità legate alla viabilità". Dopo l'ultimo scroscio d'acqua sulla città, stamattina, il sottopasso delle Piramidi non è transitabile. Chiuso anche il sottopasso di Via Perilli. Chiusa via XX Settembre". A Senigallia segnalati anche "rami lungo la Strada di Sant'Angelo". Sono per questo al lavoro i mezzi comunali.

"La grave situazione emergenziale è diffusa su tutto il territorio del comune di Riccione". I sottopassi e i ponti sono tutti bloccati e non transitabili. Molte strade della città non sono percorribili. Gli agenti della polizia locale e la Protezione civile stanno chiudendo i viali in condizioni maggiormente critiche ma è sconsigliato circolare in tutto il comune di Riccione. E' quanto fa sapere il Comune di Riccione.

Il piano terra del pronto soccorso dell'ospedale Ceccarini di Riccione è completamente allagato. I responsabili sanitari sono in contatto con la protezione civile per coordinare eventuali misure da prendere. Intanto da questa mattina i centralini dei vigili del fuoco di Rimini sono praticamente intasati dalle chiamate per scantinati allagati e cantine inagibili per l'acqua. Richieste di aiuto soprattutto per persone rimaste bloccate per i sottopassi allagati.

A Riccione, fa sapere il Comune, sono in corso numerosi interventi di soccorso. In viale La Spezia i vigili del fuoco attorno a mezzogiorno hanno tratto in salvo due persone disabili che rischiavano di annegare. Per raggiungerle hanno dovuto impiegare i gommoni e sono riusciti a salvarle. Diverse auto sono rimaste bloccate nei vari sottopassi della città. Si registrano numerosi allagamenti di garage e scantinati. Le chiamate ai centralini che gestiscono le emergenze sono centinaia.

A causa del maltempo sull'Emilia-Romagna e l'area della costa Adriatica, la circolazione ferroviaria è sospesa sulla linea Bologna-Rimini, fra Forlì e Rimini, e sulla linea Ferrara-Rimini, fra Ravenna e Rimini. Le attuali condizioni meteo, spiega Rfi, non consentono di garantire la prosecuzione dei treni in viaggio. I treni a lunga percorrenza e regionali sono limitati a Bologna, Forlì, Rimini e Pesaro. Rete Ferroviaria Italiana dal mattino sta monitorando la situazione meteo e l'innalzamento dei fiumi così da essere pronta ad adottare tutti i provvedimenti necessari per garantire la massima sicurezza.