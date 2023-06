Lionel Messi ha deciso: giocherà nella MLS, negli Stati Uniti nell'Inter Miami di David Beckham: due anni con opzione per il terzo. "Voglio pensare alla mia famiglia" ha detto il campione del mondo con l'Argentina. Anche se il contratto ancora non è stato firmato, l'approdo del miglior giocatore del mondo sulle spiagge di Miami ormai è certo, per la gioia, in particolare, dell'immensa comunità argentina del South Florida.