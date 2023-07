È in programma il prossimo venerdì 14 luglio, nella Sala del Refettorio del Palazzo San Macuto della Camera dei Deputati, dalle ore 11.00, l’iniziativa “Raccontare l’Italia oltre frontiera” promossa da Fabio Porta, deputato del Pd eletto in Sud America in collaborazione con la FILEF ETS.

L’iniziativa, a cui saranno affiancate in futuro ulteriori approfondimenti, vuole portare in superficie la complessità dell’insieme dei mezzi di comunicazione degli italiani all’estero, le loro funzioni, le principali problematiche che affrontano e le potenzialità che possono rappresentare per la stampa italiana; continuare la discussione sulle modifiche alla legislazione che supporta la stampa degli italiani all’estero e confrontarsi sulle narrazioni che la stampa italiana dà del mondo dell’emigrazione.

Tra gli ospiti, ci saranno giornalisti, rappresentanti del mondo associativo degli italiani all’estero, parlamentari e rappresentanti delle istituzioni.

Assieme a Fabio Porta, ad aprire la prima parte della giornata di discussioni moderate da Gianni Lattanzio, segretario generale ICPE, Pietro Lunetto coordinatore nazionale di FILEF ETS.

A seguire interverranno tra gli altri Giorgio Silli, Sottosegretario agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Michele Schiavone, segretario Generale del CGIE, Giangi Cretti, presidente FUSIE, Claudio Di Berardino, Resp. Comunicazione Inca Nazionale, Salvo Li Castri, Vice presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Sicilia e membro dell’ USEF, Rino Giuliani Vicesegretario nazionale della FIEI (Federazione Italiana Emigrazione Immigrazione).

Valeria Camia di sconfinamenti.info presenterá i risultati di un’indagine svolta in collaborazione con Radio MIR sui media italiani all’estero.

Nella seconda parte dell’iniziativa Luca Maria Esposito, giornalista del Globo e coordinatore della FILEF Australia, guiderá il focus group dal titolo “I media e il rapporto con gli italiani all’estero” dove interverranno tra gli altri Raffaele Nappi del fatto.it, Sara Sanzi di Expar Rai Radio 3, Stefano Milani di collettiva.it

Il secondo focus group che sará moderato da Pietro Lunetto ha come titolo “Legge sull’editoria: criticità e prospettive – casi concreti“ e vedrà tra i partecipanti Mimmo Porpiglia di Gente d’Italia, Luciano Ghelfi dei Mantovani nel Mondo, Luciano Vecchi del CGIE. E Giuseppe Della Noce dell’agenzia AISE.

Sono previsti gli interventi degli onorevoli Caré, Giacobbe, Piccolotti, Onori, Ricciardi, Di Sanzo.

Per partecipare all’incontro è necessario registrarsi entro il 12 Luglio scrivendo a porta_f@camera.it

Sará possibile visionare la diretta della inziativa su www.radiomir.space

PROGRAMMA

:

mattina, ORE 11.00

Saluti:

FABIO PORTA, Deputato

PIETRO LUNETTO, Coordinatore nazionale FILEF

INTERVENTI INTRODUTTIVI

GIORGIO SILLI, Sottosegretario agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale

ALBERTO BARACHINI, Sottosegretario all’informazione e I’editoria *

“RIVISTANDO PER IL MONDO”: Inchiesta sui media italiani all’estero

Presenta i risultati della ricerca: VALERIA CAMIA, ‘Sconfinamenti.info’

Ne discutono:

MICHELE SCHIAVONE, Segretario Generale del CGIE

GIANGI CRETTI, Presidente FUSIE

CLAUDIO DI BERARDINO, Resp. Comunicazione INCA Nazionale

SALVO LI CASTRI, Vice presidente ordine giornalisti della Sicilia e USEF Sicilia

RINO GIULIANI, Vice Segretario nazionale FIEI

Modera: GIANNI LATTANZIO

ORE 13.30 alle 14.30: Pausa

pomeriggio ORE 14.30

“I MEDIA E | RAPPORTI CON GLI ITALIANI ALL’ESTERO”

Intervengono:

FEDERICA ZOJA, Rai sede Aosta *

STEFANO MORSELLI, Giornalista, FILEF Reggio Emilia

RAFFELE NAPPI, Fatto.it

SARA SANZI, Expat (Rai Radios)

STEFANO MILANI, Collettiva.it

CLAUDIO ROCCO, Radio Fuori Campo

Modera

LUCA MARIA ESPOSITO, Filef Melbourne e giornalista del Globo

ORE 16.00

LEGGE SULL’EDITORIA: CRITICITA E PROSPETTIVE. CASI CONCRETI

Intervengono:

LUCIANO GHELFI, Mantovani nel Mondo

MIMMO PORPIGLIA, Gente d’ttalia

LUCIANO VECCHI, CGIE

GIUSEPPE DELLA NOCE, Agenzia stampa AISE

Modera: PIETRO LUNETTO

Sono previsti interventi programmati dei parlamentari:

FRANCESCO GIACOBBE, NICOLA CARE, CHRISTIAN DI SANZO, FEDERICA ONORI, ELISABETTA PICCOLOTTI, TONI RICCIARDI

DIBATTITO

ORE 17.30 – CONCLUSIONI