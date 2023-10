Si è conclusa la kermess di moda spettacolare “Napoli fashion Week “con abiti di alta moda di noti stilisti come Michele del Prete , Michela Galeota Fiore, Carmagnola Intimo e corsetteria, Antonelli pellicceria , Maria Teresa Galiano, Kamila, Giovanna Albanello gioielli, Istituto Bernini De Sanctis sez. moda con una collezione molto singolare Intitolata Mare Nostrum tutta dedicata alle nostre origini e cultura.

Una manifestazione che ha visto dopo tre anni di edizioni l’introduzione del mondo kids dove hanno sfilato bambini rappresentati dai maggiori show room di moda bimbi dove ricordiamo tra i maggiori i Fratelli Martone (che hanno proposto collezioni spettacolari) seguito da Piccoli Particolari a pari merito . Un edizione che vede come partner la bottega di Marco Ferrigno artista e Gino Sorbillo artista del gusto mediterraneo i due principali attori che hanno sostenuto e dato successo alla manifestazione . Il noto fotoreporter di moda Alessandro Di Laurenzio che ha creato e dirige da tre anni questa edizione di moda riconosciuta come evento istituzionale patrocinata dal comune di Napoli , ha saputo coniugare e impreziosire questa edizione dando spazio a artisti che durante le sfilate si sono cimentati con esibizioni musicali molto belle , ricordiamo Mimmo Sax visto insieme alle modelle mentre sfilavano proponendo i suoi assoli. Le tre serate sono state presentate da Genny Buselli noto presentatore e showman che ha mostrato bravura e professionalità insieme alla coreografa Eliana Schiano .Durante le tre serate si è vista la partecipazione di note televisioni nazionali tra cui Mediaset che con Tommaso Mattei si è realizzato uno speciale moda di sicuro interesse . nUn plauso va dato anche alla parte di neo modelle che si sono cimentate per la prima volta in passerella avendo avuto una opportunità notevole regalata dall’organizzazione di Napoli Fashion Week . Il vero successo e rivelazione è dato dalla partecipazione di bimbi fantastici che si sono sentiti protagonisti di una paserella importante dedicata principalmente ai Baby Kids .Dietro le quinte ossia in backstage hanno regnato la maestria nei noti hairstyle Claudio De Martino e Enzo Nocerino isieme alle proposte di trucchi bellissimi di Sirio Aja di Cira Guarino intonati e coordinati con gli abiti degli stilisti . Una kermess di moda spettacolare sopratutto per le scenografie luci e suoni e DJ Set offerti da Alessandro Formicola che ha messo in campo i suoi due service Blu Angel Service Eventi e Dream Service Eventi, durante le tre serate abbiamo potuto ammirare le alternanze di spettacoli di luci e musiche dirette dal Dj Ciro Sannino .Tanta affluenza di chi non ha voluto perdere questo appuntamento dell’anno all’insegna della moda e del gusto, dove a fine sfilate si sono proposti vari degustazioni realizzati da Maccheroni Food e Catering , assaggi di pizza di Gino Sorbillo , Ippolito pasticceria , Capparelli pasticceria il tutto bagnato con assaggi di vino doc proposti da Massimiliano Cosenza . L’evento si è concluso dando un premio alla partecipazione offerto da Marco Ferrigno ai presenti che sabato hanno concluso questa edizione di moda, arte , e gusto . Appuntamento per l’evento di Natale che vede la massima partecipazione dell’ istituto Bernini De Sanctis in qualità di partner principale dell’evento .