Al tutte le Istituzioni Italiane in Uruguay,

all’Editore del quotidiano Gente d'Italia

Noi, rappresentanti delle associazioni italiane in Uruguay, chiediamo al più presto il ritorno del quotidiano Gente d’Italia, strumento molto utile per diffondere tutte le nostre attività oltre che a far conoscere le notizie relazionate all’Italia diffondendo anche la lingua e la cultura italiana. Dopo tutto questo tempo di assenza del giornale diciamo basta all’isolamento in cui ha vissuto la collettività augurandoci che Gente d’Italia possa tornare al più presto a fare il proprio lavoro tra di noi, a Montevideo come nell’interno, e possa diffondere le nostre iniziative offrendoci grande visibilità come ha sempre fatto.

Associazione Calabrese dell’Uruguay

Figli della Toscana

EFASCE (Ente Friulano Assistenza Sociale Culturale Emigranti) Uruguay

Circolo Trentino di Montevideo

AERCU (Associazione Emigrati Regione Campania in Uruguay)

Associazione Abruzzese di Montevideo

Marchigiani nel Mondo Uruguay sezione Uruguay

Società Italiana di Colonia

Colectività Satrianese San Rocco di Montevideo

Circolo Giuliano dell’Uruguay

Circolo Giuliano Bisiaco Progreso Canelones

Circolo Italiano di Pando

Società Italiana di Florida

Circolo Trentino di Carmelo

Circolo Trentino Colonia del Sacramento

Associazione Vicentini dell’Uruguay

Associazione Trevisana dell’Uruguay

Società Italiana Santa Lucía

Circolo Italiano di Tacuarembó

Silvana Antonelli, CAVU (Comitato delle Associazioni Venete in Uruguay)

Miguel Bombaci, Società Italiana Vittorio Emanuele II di Carmelo

Marta Peyronel, Associazione Italiana Cardona Florencio Sánchez

Vittorio Quagliata, AIM Associazione Italiani nel Mondo Uruguay

Alejandro Francomano, FILEF Federazione Italiana Lavoratori Emigranti e Famiglie

Martha Lasaponara, Sportello Basilicata Uruguay

Flavio Fuccaro, Centro Culturale Italiano di Paysandú

Ana Carneiro Canepa, Circolo Italiano de Rivera

Juan Pini, Sociedad Amigos de Italia Fray Bentos

ESTIMADOS. Queremos expresar una vez más nuestro apoyo a todo el incansable y permanente trabajo que ha realizado Gente d’Italia desde muchísimos años en nuestro medio, Montevideo y el interior del país. Lamentablemente hace unos años, le fue impedido desarrollarlo. Es el deseo del Ente Friulano apoyar la continuidad del trabajo de difusión de la lengua italiana, las noticias italianas y uruguayas asi como y principalmente documentar la vida de la colectividad italiana, las actividades e iniciativas de sus asociaciones y organismos. Con un caro Mandi, nos despedimos con la esperanza que Gente d’Italia pueda regresar lo antes posible a nuestro medio.

Por la Directiva del Ente, Lic. Arch. Claudia Girardo, Presidente - Entre Friulano Asistencia Social y Cultural Emigrado (EFASCE).

A NOME della Associazione Vicentini in Uruguay siamo in attesa e anche in ansia aspettando il ritorno del quotidiano Gente d'Italia. Questo giornale (per noi) è sempre stato molto presente ed utile alla vita delle associazioni italiane presenti in tutto il territorio dell’Uruguay. Un mezzo di informazione per le associazioni delle loro attività, ed anche per la nostra Ambasciata, Consolato, Istituto Italiano di Cultura.-

Gente d'Italia arriva alle nostre mani, in cartaceo e via internet e una cosa molta importante mantiene la lingua italiana, già che ci sono molte persone che hanno così l’unica occasione di leggere la loro madre lingua, ci fa aggiornamenti della politica, calcio, attualità, e anche cultura così importante al tempo di oggi, dove si usa più il telefonino che leggere in cartaceo, sia rivista, sia giornale, ed un libro!!! che difficile trovare oggi un libro scritto in italiano!

Voliamo il nostro quotidiano Gente d'Italia adesso, presto, abbiamo bisogno del NOSTRO GIORNALE. - in spagnolo si dice LO QUEREMOS YA

p. Associacione Vicentini in Uruguay

Livia Ma. Boschiero

ESTAMOS en conocimiento que se trata de volver a lanzar el Cotidiano Gente d’Italia que ofrece las principales noticias de Italia y de los eventos y noticias de las colectividades italianas de uruguay, situación que La Colectividad Satrianesa San Rocco de Montevideo, le complace y con enorme alegria de una pronta incorporación como principal noticiario de la Colectividad italiana en uruguay, cosa que nos alegra y apoyamos plenamente. Buen y pronto retorno.

Roque Pascale, Colectividad Satrianesa San Rocco

IN NOME del Circolo Giuliano dell’Uruguay auguriamo a Gente d' Italia il ritorno al piú presto possible. Siamo graditi di poter avere in stampa un'altra volta questo gionale. Nostra istituzione aderisce assolutamente all'impegno di far sentire la colletivitá e di farci sentire. Tanti auguri a Gente d'Italia. In nome del Consiglio Direttivo:

Aldo Zanfabro - il segretario.