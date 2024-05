ROMA – “Un anno fa piangevamo le vittime di una grave alluvione avvenuta in Emilia-Romagna. Pochi giorni fa, a un anno di distanza, in un Paese a noi lontano, ma in una regione molto vicina perché popolata da tanti italiani, una tragedia ha colpito la popolazione del Rio Grande do Sul, Stato al sud del Brasile: ad oggi si contano almeno 90 morti, 132 dispersi, 150mila sfollati e un milione di persone colpite da una devastante alluvione”. Lo ha detto nell’Aula di Montecitorio il deputato del Pd Fabio Porta, eletto nella ripartizione America Meridionale. “Il Rio Grande do Sul, – ha continuato Porta – per chi non conosce quella regione del Brasile, è uno Stato con una presenza fortissima di popolazione immigrata dall’Italia: 120mila sono i cittadini con passaporto italiano e sono almeno 5 milioni, dei 12 milioni di residenti in questo Stato, ad avere un’origine italiana. Italiani che arrivarono dal Veneto, dal Trentino e soprattutto dalle regioni del Nord-Est del nostro Paese. Voglio esprimere il nostro cordoglio per le vittime – ha aggiunto il deputato – e la solidarietà a quelle popolazioni”. “Il Consolato generale d’Italia – ha poi segnalato Porta – è stato invaso dall’acqua. Il Console generale Valerio Caruso, a cui va anche la nostra solidarietà, ha trasmesso un video drammatico. A queste popolazioni lontane, ma vicine a noi, a tutti coloro che stanno soffrendo questa difficoltà, il nostro cordoglio, la nostra solidarietà, che spero si tradurranno anche in iniziative concrete da parte dei nostri enti locali, delle regioni e delle tante associazioni vicine a quel Paese”, ha concluso Porta.