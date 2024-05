Salgono a 236 le località costiere che potranno vantare il riconoscimento Bandiera Blu 2024, dieci in più dell’anno scorso. Vessillo che quest’anno, per la 38/a edizione, sventolerà su 485 spiagge con mare eccellente per 4 anni consecutivi (27 in più rispetto al 2023) che corrispondono a circa l’11,5% di quelle premiate a livello mondiale.

Scendono invece da 84 a 81 gli approdi turistici che hanno ottenuto il riconoscimento internazionale della Fee (Foundation for Environmental Education) sulla base di 32 criteri del Programma.

La classifica regione per regione

Sul podio sempre prima la Liguria che segna 2 nuovi ingressi ma perde due Bandiere, confermando quindi 34 località; la Puglia sale a 24 con 3 nuovi Comuni e un’uscita mentre seguono a parimerito con 20 Bandiere la Campania e la Calabria, con un riconoscimento in più ciascuna.

Con un nuovo ingresso, le Marche ricevono 19 Bandiere Blu, mentre scende a 18 la Toscana che perde un Comune. La Sardegna conferma le sue 15 località, anche l’Abruzzo sale a 15 con un nuovo ingresso, la Sicilia raggiunge 14 Bandiere con tre nuovi ingressi, il Trentino Alto Adige sale a 12 con due Comuni in più, il Lazio resta a 10. In Emilia Romagna premiate 9 località e riconfermate le 9 Bandiere del Veneto. La Basilicata conferma le sue 5 località, e sempre 5 sono i Comuni in Piemonte che ottengono le Bandiere. La Lombardia conferma 3 Comuni, il Friuli Venezia Giulia mantiene le sue 2, come il Molise.

Sui laghi quest’anno le Bandiere Blu sono 23, con 2 novità. In totale ci sono 14 nuovi ingressi: Ortona (Abruzzo), Parghelia (Calabria), Cellole (Campania), Borgio Verezzi (Liguria), Recco (Liguria), Porto Sant’Elpidio (Marche), Lecce (Puglia), Manduria (Puglia), Patù (Puglia), Letojanni (Sicilia), Scicli (Sicilia), Taormina (Sicilia), Tenno (Trentino Alto Adige), Vallelaghi (Trentino Alto Adige). Quattro i comuni non riconfermati: Ameglia (Liguria), Taggia (Liguria), Margherita di Savoia (Puglia) e Marciana Marina (Toscana).

L’elenco delle spiagge

Piemonte

Verbano-Cusio-Ossola

Cannobio – Lido; Cannero Riviera – Lido; Verbania – Fondotoce – Isolino.

Novara

Lombardia

Brescia

Toscolano Maderno – Lido Azzurro; Gardone Riviera – Spiaggia Lido, Spiaggia Casinò, Sirmione; Lido delle Grotte.

Trentino Alto-Adige

Trento

Vallelaghi – Lido Terlago, Tre Faggi; Sella Giudicarie – Spiaggia Roncone; Tenno – Spiaggia Grande; Bondone – Porto Camarelle; Bedollo – Località Piazze; Balsega di Pinè – Bar Spiaggia, Alberon, Spiaggia Lido; Pergine Valsugana – San Cristoforo; Tenna – Spiaggia di Tenna; Calceranica al Lago – Alle Barche/Al Pescatore/Riviera; Levico Terme – Spiaggia Levico; Caldonazzo – Lido/Spiaggetta; Lavarone – Lido Marzari.

Liguria

Imperia

Bordighera – Litorale; Sanremo – Tre Ponti, Imperatrice, Bussana, Baia Capo Pino, Tiro a Volo; Riva Ligure – Centro; Santo Stefano al Mare – Il Vascello, Baia Azzurra; San Lorenzo al Mare – Baia delle Vele, U’ Nustromu/Prima Punta; Imperia – Spianata Borgo Peri, Borgo Marina; Diano Marina – Litorale.

Savona

Laigueglia – Litorale; Ceriale – Ceriale Nord, Ceriale Sud (Camping Delphis); Borghetto Santo Spirito – Litorale; Loano – Spiaggia di Loano; Pietra Ligure – Ponente; Borgio Verezzi – Ex Sati, Rio Batorezza, Rio Bottasano; Finale Ligure – Castelletto San Donato, Varigotti, Spiaggia del Porto, Finalpia, Finalmarina, Malpasso; Noli – Le Cave/Capo Noli/Zona Vittoria/ Zona Anita/Chiariventi; Spotorno – Lido; Bergeggi – Villaggio del Sole, Il Faro; Savona – Fornaci; Albissola Marina – Lido; Albisola Superiore – Lido; Celle Ligure – Ponente, Levante; Varazze – Levante Teiro, Ponente Teiro, Arrestra.

Genova

Sori – Spiaggia Centrale di Sori; Recco – Ciappea, Spiaggia Centrale; Camogli – Spiaggia di Camogli, San Fruttuoso; Santa Margherita Ligure – Punta Pedale, Zona Milite Ignoto, Scogliera Pagana; Chiavari – Spiaggia Porto; Lavagna – Lungomare; Sestri Levante – Baia Portobello, Spiaggia Renà, Riva Trigoso; Moneglia – La Secca, Levante, Centrale.

La Spezia

Framura – Spiaggia La Vallà-Apicchi, Fornaci; Bonassola – Litorale; Levanto – Levante Porto Levanto, Ghiararo; Lerici – Eco del Mare, Colombo, Lido, Fiascherino, Baia Blu/Marinella.

Toscana

Massa-Carrara

Carrara – Marina di Carrara Centro; Massa – Marina di Massa.

Lucca

Forte dei Marmi – Litorale; Pietrasanta – La Versiliana, Tonfano/Focette; Camaiore – Lido di Camaiore; Viareggio – Ponente/ Levante, Torre del Lago Puccini.

Pisa

Pisa – Calambrone/Tirrenia, Marina di Pisa.

Livorno

Livorno – Bagni Rex, Cala Quercianella, Parco Marina del Boccale, Rogiolo, Bagni Roma; Rosignano Marittimo – Castiglioncello, Vada, La Mazzanta; Cecina – Le Gorette, Marina di Cecina; Bibbona – Marina di Bibbona centro-sud; Castagneto Carducci – Marina di Castagneto; San Vincenzo – Rimigliano nord/sud, Spiaggia della Principessa, Conchiglia Fosso delle Rozze; Piombino – Parco Naturale della Sterpaia.

Grosseto

Follonica – Litorale; Castiglione della Pescaia – Levante/Tombolo, Pian D’alma/Casetta Civinini-Piastrone, Rocchette/Roccamare-Casa Mora/Riva del Sole/Capezzolo/Ponente; Grosseto – Marina di Grosseto, Principina a mare; Orbetello – Fertilia, Puntata, Osa – Albegna, Giannella, Feniglia, Tagliata.

Friuli Venezia-Giulia

Gorizia

Grado – Spiaggia Principale, Costa Azzurra, Pineta

Udine

Lignano Sabbiadoro – Lido

Veneto

Venezia

San Michele al Tagliamento – Bibione; Caorle – Porto Santa Margherita, Ponente, Duna Verde, Brussa, Levante; Eraclea – Eraclea Mare; Jesolo – Lido, Levante; Cavallino Treporti – Lido; Venezia – Lido di Venezia, Alberoni; Chioggia – Sottomarina, Le Dune, Isola Verde.

Rovigo

Rosolina – Albarella Capo Nord, Rosolina Mare, Albarella Centro Sportivo; Porto Tolle – Conchiglie, Boccasette, Barricata.

Emilia Romagna

Ferrara

Comacchio – Lido degli Estensi, Lido di Volano/Nazioni/Pomposa/Scacchi/Garibaldi, Lido Spina.

Ravenna

Ravenna – Marina Romea/Porto Corsini, Marina di Ravenna/Punta Marina Terme/Lido Adriano, Lido di Savio , Lido di Dante/Lido di Classe, Casalborsetti; Cervia – Milano Marittima, Cervia-Pinarella-Tagliata.

Forlì-Cesena

Cesenatico – Litorale; Gatteo – Gatteo Mare; San Mauro Pascoli – San Mauro Mare.

Rimini

Bellaria Igea Marina – Igea Marina; Riccione – Litorale; Misano Adriatico – Parco Mare Nord, Misano Centro, Porto Verde, Brasile.

Marche

Pesaro-Urbino

Gabicce Mare – Lido; Pesaro – Sottomonte, Ponente; Fano – Torrette, Sassonia, Nord, Lido; Mondolfo – Marotta.

Ancona

Senigallia – Spiaggia di Ponente, Spiaggia di Levante; Ancona – Portonovo; Sirolo – Sassi Neri/San Michele/Urbani, Due Sorelle; Numana – Numana Bassa/Marcelli Nord, Numana Alta.

Macerata

Porto Recanati – Litorale Nord/Centro; Potenza Picena – Lido Nord/centro, Lido Sud; Civitanova Marche – Lungomare Nord, Lungomare Sud.

Fermo

Porto Sant’Elpidio – Lungomare; Fermo – Lido di Fermo/Casabianca, Marina Palmense; Porto San Giorgio – Lungomare centro nord, Lungomare Centro sud; Altidona – Lungomare Paolo Borsellino; Pedaso – Lungomare dei Cantautori.

Ascoli Piceno

Cupra Marittima – Lido; Grottammare – Spiaggia Sud, Spiaggia Nord; San Benedetto del Tronto – Riviera delle Palme.

Abruzzo

Teramo

Martinsicuro – Spiaggia di Villa Rosa, Spiaggia di Martinsicuro; Alba Adriatica – Spiaggia d’Argento; Tortoreto – Spiaggia del Sole; Giulianova – Lungomare Zara, Lungomare Spalato; Roseto degli Abruzzi – Lungomare Sud, Lungomare Nord , Lungomare Centrale; Pineto – Villa Fumosa, Corfù, Torre Cerrano, S. Maria a Valle Sud, S. Maria a Valle Nord, Pineto Centro, Pineta Catucci – Lungomare dei Pini 118. Silvi – Arenile Sud, Lungomare Centrale.

Pescara

Pescara – Riviera Nord/Centro,Riviera Sud.

Chieti

Francavilla al Mare – Piazza Adriatico, Piazza Sirena; Ortona – Lido Saraceni, Ripari di Giobbe; Fossacesia – Fossacesia Marina; Vasto – Vignola/San Nicola, Punta Penna, San Tommaso; San Salvo – San Salvo Marina.

L’Aquila

Villalago – Spiaggetta di Villalago; Scanno – Spiaggetta di Scanno (località Acquevive), Parco dei Salici.

Molise

Campobasso

Termoli – Sant’Antonio; Campomarino – Lido.

Lazio

Roma

Trevignano Romano – Via della Rena; Anzio – Riviera di Ponente, Riviera di Levante, Lido Di Lavinio.

Latina

Latina – Latina Mare; Sabaudia – Litoral; San Felice Circeo – Litorale; Terracina – Levante, Ponente; Fondi – Spiaggia di Levante, Spiaggia di Ponente; Sperlonga – Ponente, Lago Lungo, Levante, Bazzano; Gaeta – Arenauta, Ariana, Sant’Agostino, Serapo; Minturno – Spiaggia di Ponente.

Campania

Caserta

Cellole – Baia Felice, Baia Domizia sud;. Massa Lubrense – Recommone/Marina del Cantone, Marina di Puolo, Baia delle Sirene; Sorrento – Riviera di Massa, San Francesco, Tonnarella, Puolo; Piano di Sorrento – Marina di Cassano; Vico Equense – Scoglio Tre Fratelli – Bikini, Scrajo Mare, Capo la Gala, Marina di Seiano Ovest Porto, Marina di Vico; Anacapri – Faro Punta Carena, Gradola (Grotta Azzurra).

Salerno

Positano – Spiaggia Fornillo, Spiaggia Arienzo, Spiaggia Grande, Spiaggia Laurito; Capaccio Paestum – Villaggio Merola/Varolato/La Laura, Casina d’Amato/Ponte di Ferro/Licinella, Foce Acqua dei Ranci; Agropoli – Torre San Marco, Trentova, Spiaggia Libera Porto, Lungomare San Marco, Licina; Castellabate – Lago Tresino, Marina Piccola, Pozzillo-San Marco, Punta Inferno, Baia Ogliastro; Montecorice – San Nicola, Baia Arena, Spiaggia Agnone, Spiaggia Capitello; San Mauro Cilento – Mezzatorre; Pollica – Acciaroli, Pioppi; Casal Velino – Lungomare-Isola, Torre Dominella; Ascea – Piana di Velia, Torre del Telegrafo, Marina di Ascea; Pisciotta – Ficaiola/Torraca/Gabella, Pietracciaio/Fosso della Marina/ Marina Acquabianca; Centola – Palinuro (Porto/Dune e Saline), Marinella/Baia del Buon Dormire; Camerota – Cala finocchiara, San Domenico-Lentiscelle; Ispani – Capitello; Vibonati – Torre Villammare, Santa Maria Le Piane, Oliveto.

Basilicata

Potenza

Maratea – Santa Teresa/Calaficarra, Macarro/ Illicini/Nera, Castrocucco/Secca di Castrocucco, Acquafredda.

Matera

Bernalda – Lido di Metaponto; Pisticci – Marina di Pisticci; Policoro – Lido Nord e Sud; Nova Siri-Lido.

Puglia

Foggia

Isole Tremiti – Cala delle Arene; Rodi Garganico – Riviera di Ponente, Riviera di Levante; Peschici – Sfinale, Gusmay, Baia di Calalunga, Baia di Monaccora, Baia San Nicola, Procinisco, Baia di Peschici; Vieste – San Lorenzo, Scialara; Zapponeta – Lido.

Barletta-Andria-Trani

Bisceglie – La Salata, Salsello, Scogliera Scalette.

Bari

Polignano a Mare – Cala Paura, San Vito, Ripagnola-Coco Village, Cala San Giovanni/Cala Fetente; Monopoli – Castello Santo Stefano, Capitolo, Lido Porto Rosso, Cala Paradiso.

Brindisi

Fasano – Egnazia Case Bianche, Savelletri, Torre Canne; Ostuni – Creta Rossa, Lido Fontanelle, Lido Stella, Litorale Parco Dune Costiere, Litorale Rosa Marina , Litorale Torre Canne Sud; Carovigno – Mezzaluna, Pantanagianni, Punta Penna Grossa.

Lecce

Lecce – San Cataldo; Melendugno – Roca, San Foca Nord/Centro/Torre Specchia, Torre Sant’Andrea, Torre dell’Orso; Castro – La Zinzulusa, La Sorgente; Patù – Felloniche, San Gregorio; Salve – Marina di Pescoluse/Posto Vecchio/ Torre Pali; Ugento – Torre San Giovanni/ Torre Mozza/ Lido Marini; Gallipoli – Litoranea Sud, Litoranea Nord; Nardò – Porto Selvaggio, Sant’Isidoro, Santa Caterina, Santa Maria al Bagno, Torre Squillace

Taranto

Manduria – San Pietro in Bevagna; Maruggio – Commenda, Campomarino, Acqua Dolce; Leporano – Lido Gandoli, Porto Pirrone, Portosaturo. , Baia d’Argento; Castellaneta – Riva dei Tessali/Pineta Giovinazzi/Castellaneta Marina/Bosco della Marina; Ginosa – Marina di Ginosa.

Calabria

Cosenza

Tortora – La Pineta/Fiume Noce; Praia a mare – Camping Internazionale/ Punta Fiuzzi; San Nicola Arcella – Arcomagno/Canale Grande Marinella; Santa Maria del Cedro – Chiatta in Ferro – Abatemarco; Diamante – Diamante Nord (Cirella, Scogliera Cirella, Pietrarossa); Rocca Imperiale – Marina di Rocca Imperiale; Roseto Capo Spulico – Lungomare; Trebisacce – Lungomare Sud (Riviera dei Saraceni – Viale Magna Grecia); Villapiana – Villapiana Scalo, Villapiana Lido.

Crotone

Cirò Marina – Punta Alice, Cervara/ Madonna di Mare; Melissa – Litorale Torre Melissa; Isola Capo Rizzuto – Le Castella.

Catanzaro

Sellia Marina – Località Ruggero/San Vincenzo- Sena/Jonio – Rivachiara; Catanzaro – Giovino; Soverato – Baia Dell’Ippocampo.

Vibo Valentia

Parghelia – Costa dei Monaci/Bordila, La Grazia/Vardano, Michelino, La Tonnara; Tropea – Marina del Convento, Marina dell’Isola, Rocca Nettuno.

Reggio Calabria

Caulonia – Lido 206. Roccella Ionica – Lido 207. Siderno – Litorale.

Sicilia

Messina

Lipari – Stromboli Ficogrande, Vulcano Gelso, Vulcano Acque Termali, Acquacalda, Canneto; Tusa – Lungomare; Alì Terme – Lungomare di Alì Terme; Roccalumera – Litorale; Furci Siculo – Litorale; Santa Teresa di Riva – Lungomare; Letojanni – Letojanni Centro; Taormina – Mazzeo.

Ragusa

Modica – Maganuco, Marina di Modica; Ispica – Santa Maria del Focallo; Pozzallo – Pietre Nere, Raganzino; Scicli – Sampieri-Pisciotto, Ragusa – Marina di Ragusa.

Agrigento

Menfi – Porto Palo Cipollazzo, Lido Fiori Bertolino.

Sardegna

Sassari

Castelsardo – Sacro Cuore / Ampurias, Madonnina / Stella Maris, Ex Palazzo Americani; Sorso – Spiaggia della Marina, Marina di Sorso (quarto e quinto pettine), Marina di Sorso (settimo pettine); Sassari – Porto Ferro , Porto Palmas, Platamona Rotonda; Santa Teresa Gallura – Rena Ponente (Loc. Capo Testa), Rena Bianca, Rena di Levante-Zia Culumba (Loc. Capo Testa), La Taltana- Santa Reparata, Conca Verde, La Marmorata; Aglientu – Vignola Mare, Rena Majore, Lu Chiscinagghju; Trinità d’Agultu e Vignola – La Marinedda, Cala Sarraina, Lunga Isola Rossa; Badesi – Li Junchi, Li Mindi, Baia delle Mimose-Pirottu Li Frati, Lu Poltu Biancu; La Maddalena – Bassa Trinità, Carlotto/Nido d’Aquila, Cala Garibaldi/Due mari/Relitto (Isola di Caprera), Spiaggia del pesce (Isola di Santo Stefano), Lo Strangolato, Monte d’a Rena, Porto Lungo, Spalmatore; Tegge Palau – Palau Vecchio, Isolotto; Budoni – Baia di Budoni.

Oristano

Oristano – Torregrande

Nuoro

Tortolì – Lido di Cea, Lido di Orrì (I e II Spiaggia), Muxì (Il Golfetto), Orrì Foxilioni, Ponente (nota “La Capannina”), Porto Frailis, San Gemiliano; Le Piscinette; Bari Sardo – Bucca ‘e Strumpu/Torre di Barì/Sa Marina, CEA.

Cagliari

Quartu Sant’Elena – Mare Pintau; Poetto.

Sud Sardegna

Sant’Antioco – Maladroxia/Coacuaddus.