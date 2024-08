ROMA – Su indicazione del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale Antonio Tajani, è stata costituita alla Farnesina – informa una nota – una “task force” permanente per seguire gli sviluppi in Venezuela. Nel primo incontro presieduto dal Segretario Generale, Ambasciatore Riccardo Guariglia, sono state affrontate tutte le tematiche legate all’emergenza Venezuela e vagliate alcune iniziative da intraprendere già in queste settimane. In coordinamento con l’Ambasciata d’Italia a Caracas e con i due Consolati di Caracas e Maracaibo, verrà effettuato un monitoraggio continuo dell’evoluzione della situazione politica nel Paese e delle problematiche relative agli oppositori politici e ai cittadini italiani soggetti a provvedimenti da parte delle autorità locali.