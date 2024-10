Il prossimo lunedì 4 novembre, dalle ore 15:00 alle ore 19:00, si terrà la conferenza dal titolo "Crisi demografica, Spopolamento, Politiche migratorie" presso la Sala Matteotti della Camera dei deputati (Palazzo Theodoli, Piazza del Parlamento 19).

L'evento ospiterà esperti e rappresentanti istituzionali impegnati a delineare nuovi approcci per affrontare la crisi demografica in Italia e promuovere politiche efficaci contro lo spopolamento, con un focus sul potenziale contributo dell'emigrazione italiana e sul ruolo delle istituzioni e delle associazioni nell'affrontare queste sfide. Verrà dedicata particolare attenzione alle opportunità di rientro per i giovani italiani all’estero e alla proposta di legge 1439, di cui l’on. Fabio Porta è primo firmatario, che mira a semplificare le procedure amministrative per facilitare il loro ritorno in Italia.

La conferenza sarà introdotta da Fabio Porta, Deputato eletto in America Meridionale e membro della Commissione Affari Esteri, e vedrà la partecipazione di: Alfonso Giordano, Docente di Geografia politica, LUISS Guido Carli; Antonio Ragonesi – Responsabile ANCI Relazioni Internazionali; Simone Severini – Delegato Internazionalizzazione Università della Tuscia; Anna Maria De Luca – Dirigente scolastica; Luigi Scaglione – Presidente del Centro Studi Intern. Lucani nel Mondo e Coordinatore Consulte regionali dell'emigrazione; Gianluca Fabi – Direttore del Centro Studi Confederazione AEPI; Massimiliano Monetti – Coordinatore nazionale settore Cooperative di Comunità Confcoperative Habitat; Stanislao de Marsanich – Presidente de “I Parchi Letterari”; Paolo Di Giannantonio – Giornalista. Sono previsti inoltre interventi da parte di Deputati e Senatori. A moderare il dibattito sarà Aldo Aledda, Coordinatore del "Comitato 11 ottobre".

La conferenza vuole essere un’occasione di dialogo e approfondimento su temi cruciali per il futuro dell’Italia. L'ingresso è libero fino a esaurimento posti.

Per partecipare occorre accreditarsi entro le ore 18.00 del 2 novembre p.v., scrivendo a: porta_f@camera.it