E'il giorno della verità per le italiane in Champions League: stasera scenderanno tutte in campo alle 21 per definire i verdetti della prima fase del torneo, nella nuova formula che ha già regalato più di una sorpresa ed ha messo in difficoltà squadre blasonate e sulla carta accreditate dei favori del pronostico, come Psg, Bayern Monaco, Real Madrid e Manchester City.

L'Inter, impegnata a San Siro contro il Monaco, è quasi certa dell'accesso diretto agli ottavi (basterebbe un pareggio), ma il tecnico Inzaghi avverte i suoi: "Non possiamo fare calcoli.

Abbiamo fatto un ottimo percorso, manca l'ultimo passo e vogliamo farlo. Il Monaco ha 13 punti, ha giocatori offensivi ottimi. Ho già affrontato il loro allenatore, abbiamo grande rispetto per il Monaco ma vogliamo fare una grande partita".

Ottime possibilità di qualificazioni le ha anche il Milan che affronta in trasferta la Dinamo Zagabria di Fabio Cannavaro, alle prese anche con le scorie del campionato e con gli strascichi della lite fra l'allenatore Conceicao e Calabria: "L'obiettivo è arrivare fra le prime quattro", chiarisce il portoghese. Il suo ex compagno di squadra Cannavaro, ora sulla panchina avversaria, lo riabbraccerà nella speranza di dargli un dispiacere: "Sono contento di rivederlo, ho un rapporto eccezionale con lui. Mi piace che abbia trasmesso ai giocatori di non mollare mai e di lottare fino alla fine". Ma sarà battaglia e i croati cercheranno la partita perfetta per centrare a loro volta i playoff.

Il compito certamente più difficile è quello che aspetta l'Atalanta sul campo del Barcellona: i bergamaschi sono obbligati a vincere, da settimi a 14 punti e con ben 6 squadre a inseguire a 13, per la certezza degli ottavi già centrati dai padroni di casa. Servirà un'impresa, ma Gasperini non si nasconde: "E' difficile, non impossibile. Nemmeno noi siamo male nella fase offensiva".

Più indietro in classifica, la Juventus ha visto ridursi al minimo le possibilità di evitare i playoff, ma contro il Benfica punterà al massimo risultato con la speranza che la combinazione degli altri risultati alla fine sia favorevole: per centrare gli ottavi serve un incastro ai limiti dell'impossibile, perché dovrebbero perdere dieci delle dodici squadre tra il quinto e il sedicesimo posto. Thiago Motta sprona i suoi a concentrarsi sul campo per dimenticare anche la sconfitta in campionato contro il Napoli: "Non ci piace perdere, una grande squadra come la nostra deve dimenticarla il più in fretta possibile e pensare subito alla prossima, e serve una grande prestazione per arrivare alla vittoria. Non facciamo nessun tipo di calcolo, il nostro obiettivo è vincere e per farlo servirà una gara di altissimo livello, perché il Benfica è una big".

In coda il Bologna affronta una trasferta complicata a Lisbona, in casa dello Sporting. La squadra di Italiano è reduce dal colpaccio casalingo con il Dortmund di una settimana fa, ma è già aritmeticamente fuori dalla corsa per la permanenza nel torneo. In più il tecnico Italiano dovrà fare i conti con numerose assenze: non c'è Posch, che chiede la cessione all'Hoffenheim, ma anche gli infortunati Aebischer e Orsolini, l'influenzato Lucumi e i fuori lista Cambiaghi, De Silvestri, Dominguez e El Azzouzi.

Calendario dell'ultima giornata del girone unico di Champions League, in programma mercoledì 29 alle ore 21 ora italiana:

Aston Villa-Celtic

Barcellona-Atalanta

Bayern-Slovan Bratislava

Brest-Real Madrid

Dinamo Zagabria-Milan

Dortmund-Shakhtar

Girona-Arsenal

Inter-Monaco

Juventus-Benfica

Leverkusen-Sparta Praga

Lilla-Feyenoord

Manchester City-Bruges

Psv-Liverpool

Salisburgo-Atletico Madrid

Sporting-Bologna

Stoccarda-Psg

Sturm Graz-Lipsia

Young Boys-Stella Rossa

Classifica:

Liverpool 21 punti;

Barcellona 18;

Arsenal e Inter 16;

Atletico Madrid e Milan 15;

Atalanta 14;

Leverkusen, Aston Villa, Monaco, Feyenoord, Lilla e Brest 13;

Dortmund, Bayern, Real Madrid, Juventus e Celtic 12;

Psv e Bruges 11;

Benfica, Psg, Sporting e Stoccarda 10;

Manchester City e Dinamo Zagabria 8;

Shakhtar 7;

Bologna 5;

Sparta Praga 4;

Lipsia, Girona, Stella Rossa, Sturm Graz e Salisburgo 3;

Slovan Bratislava e Young Boys 0.