PRAGA – Si è conclusa a Praga la due giorni dedicata alla promozione turistica della Sardegna, organizzata dal tour operator ceco Sardegna Travel di Martina e Antonio Costantino. Ventidue operatori sardi hanno partecipato nella sede della Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca (CAMIC) a sessioni B2B con rappresentanti del settore provenienti da Belgio, Germania, Polonia, Repubblica Ceca, Romania e Slovacchia. Temi centrali: i viaggi sostenibili, politematici e con nuove stagionalità, con un focus sulla longevità dell’Isola come elemento distintivo. Particolare attenzione è stata posta sulla necessità di offrire all’utenza internazionale proposte alternative al turismo di massa, attraverso viaggi a tema legati al benessere, allo sport, alla cultura, all’enogastronomia e alle tradizioni popolari. L’iniziativa, giunta alla terza edizione, è stata organizzata sotto il patrocinio dell’Ambasciata d’Italia a Praga, con la collaborazione della CAMIC, della Regione Autonoma della Sardegna e dell’Associazione delle agenzie di viaggio della Repubblica Ceca (ACK-ČR). Tra gli ospiti intervenuti alla due giorni di lavori, l’Ambasciatore d’Italia nella Repubblica Ceca Mauro Marsili, il Presidente della CAMIC Danilo Manghi, il Direttore commerciale dell’aeroporto di Cagliari, Davide Crognaletti, il regista Pietro Mereu e Roberto Sau in rappresentanza di Unioncamere Sardegna. Il progetto di Sardegna Travel si colloca in un preciso processo progettuale sostenuto dalle istituzioni italiane in Repubblica Ceca. Crescono intanto i collegamenti tra la Repubblica Ceca e la Sardegna: dal 17 aprile al 19 ottobre, Smartwings opererà cinque voli settimanali diretti tra Praga e Cagliari.