Martedi 18 febbraio alle ore 12:00, si svolgerà alla Farnesina un evento per invitare alla partecipazione italiana e internazionale al “Giubileo delle Bande e della Musica Popolare”.

Nel contesto del “Tavolo Nazionale e Internazionale per la promozione della Musica Popolare e Amatoriale” - istituito alla Farnesina su impulso del Vicepresidente del Consiglio dei ministrie Ministro per gli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani - è stato introdotto nel programma giubilare anche il “Giubileo delle bande e della musica popolare”. L’evento si terrà il 10 e l’11 maggio 2025 e vedrà il coinvolgimento di tutti i Comuni d’Italia che hanno aderito al Progetto Italea, il programma di promozione del turismo delle radici lanciato dal Ministero degli Affari Esteri all’interno del progetto PNRR e finanziato da NextGenerationEU che invita gli italo-discendenti nel mondo a visitare il Paese di origine della propria famiglia.

Il Turismo delle radici nasce con l’intento di far scoprire cultura, riti e tradizioni e valorizzare i luoghi che non sono meta del turismo di massa. Il progetto coinvolge oltre 800 piccoli Comuni italiani, vincitori del bando per la realizzazione di attività culturali in favore degli italo-discendenti. Italea è stato presentato in diverse città, tra cui Toronto, San Paolo, Montevideo, Buenos Aires, Melbourne e New York: appuntamenti che hanno consolidato i rapporti con le comunità italiane all’estero. I viaggi delle radici in Italia oggi stanno consentendo a nipoti e figli di emigrati di riscoprire le proprie origini. Ogni regione, attraverso le Italee locali, fornisce un insieme di servizi turistici - itinerari, laboratori, eventi, attività - per accogliere e assistere i viaggiatori delle radici e rendere unica la loro esperienza in Italia.

Interverranno alla conferenza alla Farnesina il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, On. Antonio Tajani, il Proprefetto del Dicastero per l'Evangelizzazione Mons. Rino Fisichella, il Presidente del Tavolo nazionale ed internazionale per la valorizzazione della musica popolare e amatoriale, Antonio Corsi, il Sindaco di Numana Gianluigi Tombolini, e il Consigliere ecclesiastico del Ministero degli Esteri, Mons. Marco Malizia.