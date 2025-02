di ANDREA PIANA

CAGLIARI – Tra il personale dei gruppi del Consiglio regionale sardo a breve potranno essere reclutati anche mariti, mogli, conviventi e parenti degli onorevoli. Lo prevede una legge approvata dall’assemblea ieri sera- con procedura d’urgenza e la firma di tutti i capigruppo- che introduce modifiche e integrazioni alla legge regionale del 2014 sulla razionalizzazione e contenimento della spesa relativa al funzionamento degli organi statutari della Regione.

Nel dettaglio, è specificato all’articolo 2 del provvedimento, viene soppressa la frase dalla precedente norma “che non può essere coniuge o convivente more uxorio di uno dei consiglieri regionali in carica nella legislatura nella quale l’incarico è conferito, né avere con questi un grado di parentela o di affinità entro il quarto grado”.

Obiettivo generale della legge, è rimarcato, specificare i limiti di spesa “entro cui devono essere contenute le risorse destinate all’assunzione del personale dei gruppi consiliari. Viene, inoltre, precisato che la base per il calcolo dei suddetti limiti di spesa è determinata attraverso l’aggregazione dei dati relativi alla spesa di personale del Consiglio regionale e della Regione. L’attuazione di questa disposizione è rimessa alla stipula di un’intesa tra il Consiglio regionale e la giunta”.

Alla disciplina del personale assunto con contratto a tempo determinato che opera alle dipendenze funzionali dei presidenti dei gruppi consiliari, “sono introdotte alcune novità: le modalità di calcolo del numero massimo di personale che può essere assunto dai gruppi consiliari tramite contratti a tempo determinato e la previsione della stipula dei contratti a tempo determinato da parte della competente struttura dell’amministrazione consiliare”. Si precisa, inoltre, “che alla cessazione del contratto non sorge alcun diritto di assunzione né presso l’amministrazione consiliare, né presso il gruppo consiliare, e che in nessun caso l’assunzione del personale con contratto a tempo determinato consente la trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato”.