Abbiamo un chiaro mandato e costruiremo una Grosse Koalition", ha detto Friedrich Merz parlando alla Konrad Adenauer Haus. "I colloqui inizieranno nei prossimi giorni", ha spiegato, aggiungendo di voler parlare con il presidente dell'Spd e con il cancelliere per un passaggio di consegne sensato.

"Anche se la situazione è difficile sono fiducioso che arriveremo a delle soluzioni. Afd ha esattamente il doppio dei voti dell'ultima volta e questo è l'ultimo segnale di allerta ai partiti del centro", ha aggiunto Merz a Berlino. "Sono determinato ad accogliere questi segnali. E sono determinato a colloqui costruttivi e veloci con l'Spd. Come ho detto ieri sera il mondo non aspetta". "La Germania ha bisogno di un governo in grado di agire", ha affermato ribadendo di volere il governo entro Pasqua.

"Non avrei mai pensato di dover dire una cosa del genere. Tutti i segnali dicono che negli Stati Uniti l'interesse per l'Europa diminuisce". "Sono convinto che potremo convincere gli americani che l'Europa sia nel loro interesse - ha aggiunto Merz -. Ma dobbiamo anche confrontarci con lo scenario peggiore", ha aggiunto. Poi ancora: "Non è possibile che il presidente israeliano non possa visitare la Germania". Merz ha definito questo "assurdo", affermando che Netanyahu potrà venire nella capitale tedesca.

"Ieri è stato un risultato amaro per la Spd": lo ha detto Olaf Scholz, cancelliere federale tedesco, nella conferenza stampa convocata nella sede del partito a Berlino, ringraziando gli elettori e quelli che hanno contribuito alla campagna elettorale. "È stato un grande onore per me vincere le elezioni del 2021 e assumere la responsabilità di nono cancelliere della Repubblica federale, il quarto socialdemocratico. Intendo adempiere a questo incarico fino all'ultimo giorno".

Scholz ha ribadito che in questi anni ha tentato di non lasciare mai sola l'Ucraina e di mitigare le conseguenze economiche della guerra. "Sono da cinquant'anni membro della Spd: di questo partito c'è bisogno nel paese per la democrazia, per il diritto ma anche per la giustizia nella società. Che la modernizzazione di un paese si accompagni all'attenzione sociale non è una questione automatica", ha detto. Per il cancelliere serve la socialdemocrazia ed ecco perché lui intende continuare ad aiutare il partito in questo suo compito. Lars Klingbeil, co-presidente del partito, ha ringraziato il cancelliere "È stato lui ad avviare la Zeitenwende, la svolta epocale" e ha annunciato che assumerà il ruolo di capogruppo al Bundestag.

Afd di gran lunga prima forza politica a est