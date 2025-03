di FABIO PORTA

“Un Paese normale”: così avevo definito l’Uruguay il giorno dopo la bellissima elezione di Yamandu Orsi, avvenuta lo scorso anno. Sono tornato con la delegazione ufficiale del Partito Democratico guidata dal nostro responsabile esteri Peppe Provenzano per partecipare alla cerimonia ufficiale di insediamento del Presidente e del suo governo e posso confermare che questo è un Paese “straordinariamente normale”; di quella normalità che oggi, purtroppo, non è più la regola ma l’eccezione in un mondo dove i governi autoritari prevalgono sulle democrazie piene e in un continente dove la radicale polarizzazione del conflitto politico sembra divenuta una consuetudine accettata da tutti. Basti guardare ai “vicini di casa”, Argentina e Brasile, lontani anni luce dal clima pacifico e di rispetto con il quale è avvenuta in Uruguay la transizione tra i due governi. Anche per questi motivi la nostra presenza a Montevideo aveva un valore che andava oltre la pur importante partecipazione all’insediamento di un governo progressista che consideriamo amico e punto di riferimento per i nostri rapporti in America Latina; nel momento in cui il mondo è sempre più attraversato da un conflitto latente tra democrazia e autoritarismo e il multilateralismo è sotto attacco, l’esempio dell’Uruguay costituisce infatti una leva importantissima dalla quale provare a ripartire. Anzitutto rilanciando e sostenendo nei prossimi mesi l’accordo tra il Mercosud e l’Unione Europea, che oggi assume un significato politico che va molto al di là della pur sempre importante apertura di un nuovo mercato di 700 milioni di persone. Europa e America Latina sono naturalmente uniti dalla storia e dal sangue di milioni di emigrati e possono dare ad un mondo in fiamme un concreto segnale di fiducia e speranza nella costruzione di uno spazio caratterizzato dalla democrazia e dalla cooperazione. La nomina di Mario Lubetkin come Ministro degli Esteri dell’Uruguay è in questo senso un ulteriore motivo di ottimismo per il rafforzamento dei rapporti bilaterali come anche per l’approvazione e la definitiva implementazione dell’accordo tra le nostre due grandi regioni sub-continentali. Il nuovo Ministro degli Esteri conosce bene l’Italia, Paese nel quale ha vissuto e si è formato professionalmente e politicamente, e insieme ad un Presidente legato all’Italia da vincoli familiari e di sangue saprà sicuramente essere all’altezza delle aspettative della grande comunità italiana dell’Uruguay e dell’auspicata intensificazione della cooperazione con il nostro Paese. Tanti motivi per essere felici, quindi, compreso l’auspicio che anche grazie a questo nuovo e promettente clima politico si possa sperare di tornare a contare a Montevideo sulla pubblicazione di un quotidiano, “Gente d’Italia”, che per anni ha rappresentato un luogo di incontro delle nostre culture oltre che di riferimento per i connazionali che vivono in Uruguay. Buon lavoro, quindi, al Presidente Yamandu Orsi, alla sua Vice Camilla Cosse e alla nuova squadra di governo; vi aspettiamo presto in Italia e allo stesso tempo ci impegneremo a dare continuità e prospettiva alla nostra presenza in Uruguay, anche grazie all’eccellente lavoro diplomatico che il nostro ambasciatore Fabrizio Petri sta svolgendo, imprimendo una necessaria e positiva svolta dopo alcuni anni di stallo alle relazioni bilaterali nonché al complicato rapporto con la nostra collettività.