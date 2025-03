Donald Trump apre il fronte contro gli Houthi per lanciare un avviso al loro sponsor, l'Iran, nella più ampia partita mediorientale e sferra una serie di raid contro il loro arsenale in Yemen, colpendo anche la capitale Sanaa.

Il commander in chief ha annunciato su Truth di aver ordinato al Pentagono "di lanciare un'azione militare decisa e potente contro i terroristi Houthi nello Yemen" che "hanno condotto una campagna implacabile di pirateria, violenza e terrorismo contro navi, aerei e droni americani e di altri paesi".

Il presidente ha inoltre messo in guardia sia loro che Teheran. "A tutti i terroristi Houthi, il vostro tempo è scaduto e i vostri attacchi devono finire, a partire da oggi. Se non lo farete, l'inferno si abbatterà su di voi come non avete mai visto prima", ha ammonito, ripetendo la stessa minaccia fatta a Hamas. Messaggio anche per l'Iran: "Il sostegno ai terroristi Houthi deve cessare immediatamente! Non minacciate il popolo americano, il loro presidente, che ha ricevuto uno dei mandati più grandi nella storia presidenziale, o le rotte di navigazione mondiali. Se lo fate, fate attenzione, perché l'America vi riterrà pienamente responsabili e non saremo gentili al riguardo!".

Gli attacchi aerei e navali ordinati da Trump hanno colpito radar, difese aeree, sistemi missilistici e droni nel tentativo di aprire rotte di navigazione internazionali nel Mar Rosso che gli Houthi hanno interrotto per mesi con i loro attacchi. Raid che hanno centrato anche una zona residenziale di Sanaa, uccidendo - secondo fonti yemenite - "almeno 9 civili".

Si tratta dell'azione militare più significativa del secondo mandato del tycoon. Anche l'amministrazione precedente ha condotto diversi raid simili contro gli Houthi, ma non è riuscita in gran parte a ripristinare la deterrenza nella regione. Di qui l'attacco al suo predecessore: "La risposta di Joe Biden è stata pateticamente debole, quindi gli Houthi senza freni hanno continuato ad andare avanti. È passato più di un anno da quando una nave commerciale battente bandiera statunitense ha navigato in sicurezza attraverso il Canale di Suez, il Mar Rosso o il Golfo di Aden.

L'ultima nave da guerra americana ad attraversare il Mar Rosso, quattro mesi fa, è stata attaccata dagli Houthi più di una dozzina di volte. Finanziati dall'Iran, i criminali Houthi hanno lanciato missili contro gli aerei americani e preso di mira le nostre truppe e i nostri alleati. Questi assalti implacabili sono costati agli Stati Uniti e all'economia mondiale molti miliardi di dollari, mettendo allo stesso tempo a rischio vite innocenti".

Il capo della Casa Bianca è risoluto: "L'attacco degli Houthi alle navi americane non sarà tollerato. Faremo uso di una forza letale schiacciante finché non avremo raggiunto il nostro obiettivo". Dirigenti americani hanno riferito al New York Times che gli attacchi aerei contro l'arsenale degli Houthi, gran parte del quale è sepolto in profondità nel sottosuolo, potrebbero durare diversi giorni, intensificandosi in portata e scala a seconda della reazione dei militanti. Le agenzie di intelligence Usa hanno faticato in passato per identificare e localizzare i sistemi d'arma che i ribelli producono in fabbriche sotterranee e contrabbandano dall'Iran.

Alcuni consiglieri della sicurezza nazionale vorrebbero perseguire una campagna ancora più aggressiva, che porterebbe gli Houthi a perdere sostanzialmente il controllo di gran parte del nord del Paese, ma Trump non ha ancora dato disco verde, timoroso di coinvolgere gli Stati Uniti in un conflitto in Medio Oriente che ha promesso di evitare durante la sua campagna. Ma con questi raid intende mettere ancora di più all'angolo Teheran per costringerla a negoziare un accordo sul nucleare.