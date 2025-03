di PIERO BONITO OLIVA

ROMA – Un nuovo equipaggio è appena arrivato sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS), segnando l’inizio di una nuova missione di ricerca e lavoro nello spazio. Il viaggio è durato poco più di un giorno: il lancio è avvenuto dal Kennedy Space Center in Florida venerdì sera. L’arrivo della missione Crew-10, trasportata dalla navicella SpaceX Dragon, è avvenuto quindi con successo, e gli astronauti hanno attraversato il portello per entrare nella stazione alle 12:35 ET di domenica.

COS’E’ LA CREW 10 E CHI NE FA PARTE

La Crew-10 è un gruppo di astronauti selezionati per vivere e lavorare a bordo della Stazione Spaziale Internazionale per diversi mesi. Quattro, secondo le previsioni. Il loro compito principale sarà condurre esperimenti scientifici e mantenere in funzione la ISS.

Gli astronauti della Crew-10 sono: Anne McClain (NASA); Nichole Ayers (NASA); Takuya Onishi (JAXA – Agenzia Spaziale Giapponese); Kirill Peskov (Roscosmos – Agenzia Spaziale Russa).

Dopo l’ingresso nella ISS, il team è stato accolto dall’equipaggio Expedition 72, che già si trovava a bordo della stazione.

COSA FARANNO I DUE EQUIPAGGI

L’arrivo della Crew-10 è fondamentale per garantire la continuità della ricerca scientifica sulla ISS. La Crew-9, che ha trascorso diversi mesi sulla Stazione Spaziale Internazionale, si prepara a tornare sulla Terra.

Il ritorno degli astronauti della Crew-9 avverrà a bordo della navicella SpaceX Dragon, che li riporterà sulla Terra con un ammaraggio controllato nell’oceano.

COS’E’ LA STAZIONE SPAZIALE INTERNAZIONALE?

La Stazione Spaziale Internazionale è un progetto frutto della collaborazione tra diverse nazioni e agenzie spaziali. La sua progettazione è avvenuta tra il 1984 e il 1993, e la costruzione dei suoi elementi è iniziata tra la fine degli anni ’80 e i primi anni ’90 in Stati Uniti, Canada, Giappone ed Europa.

Oggi, il Programma della Stazione Spaziale Internazionale rappresenta un enorme sforzo di cooperazione globale. Coinvolge equipaggi di volo internazionali, diversi veicoli di lancio, operazioni distribuite in tutto il mondo, centri di addestramento, sviluppo ingegneristico, reti di comunicazione avanzate e una vasta comunità scientifica che utilizza la ISS come piattaforma di ricerca.

La Stazione Spaziale Internazionale (ISS) è una gigantesca struttura orbitante attorno alla Terra, a circa 400 km di altitudine. È un laboratorio scientifico unico, dove astronauti di diversi Paesi vivono e lavorano per lunghi periodi. Sulla ISS si conducono esperimenti che aiutano a migliorare la vita sulla Terra e a preparare l’umanità per future missioni su Marte e oltre.