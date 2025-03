di PIERO BONITO OLIVA

ROMA – È forte l’eco mediatica della manifestazione ‘Tutte le città, una piazza per l’Europa‘, un evento promosso e organizzato dal giornalista di Repubblica Michele Serra per ribadire i valori dell’Unione Europea e della democrazia.

Un appuntamento che ha visto la partecipazione di esponenti del mondo culturale, intellettuale e politico, uniti dall’idea di un’Europa forte, solidale e aperta.

Nel suo intervento di apertura, ripresoe dalle telecamere di Rainews24, Serra ha pronunciato parole che hanno subito catturato l’attenzione della piazza:

“Ognuno di voi potrebbe avere accanto qualcuno che vota per un altro partito. O non vota affatto. Che crede in un altro dio, oppure in nessun dio. Che ama la pace, ma pensa di difenderla in modi differenti.

In un mondo che sembra in frantumi, una piazza che unisce persone e idee diverse è uno scandalo. Questo scandalo ha un nome. Si chiama democrazia.”

L’evento ha visto un’ampia partecipazione, con voci e testimonianze che hanno ribadito la necessità di un’Europa inclusiva e unita di fronte alle sfide globali.