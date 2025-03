di VINCENZO GIARDINA

ROMA – Si è “venduto per i rubli” o, invece, da vero “imperatore di Roma”, ha semplicemente scelto la “Terza Roma”? Domande, queste, sulla visita di Francesco Totti a Mosca per un gala di calcio e scommesse, che si accavallano non solo in Italia ma anche sui media russi e ucraini. L’appuntamento è in programma l’8 aprile e fa discutere già da un po’. Almeno da quando sull’enorme schermo sulla facciata della “Lukojl Arena” di Mosca è comparsa, con annuncio in cirillico e data in numeri romani, l’immagine del numero dieci giallorosso campione del mondo con l’Italia nel 2006: “L’imperatore viene nella Terza Roma”.

Per tradizione, dai tempi degli zar, Mosca è appunto la Terza Roma, dopo la prima e poi Costantinopoli. Ed è proprio nella capitale russa che l’ex campione 48enne parteciperà come ospite d’onore all’International RB Award, premio organizzato da un sito russo di sport e scommesse per il quale erano già stati testimonial talenti come Del Piero, Figo o Cafu. Oggi però c’è la guerra, con migliaia di morti e milioni di persone rifugiate. Totti sarà infatti a Mosca molto probabilmente prima di un cessate il fuoco, con le truppe russe ancora all’offensiva in Ucraina.

Sovetskij Sport, portale moscovita, non se ne preoccupa. Punta tutto sull’attesa di Aleksandr Mostovoj, ala della nazionale russa che accoglierà il campione. “L’imperatore di Roma va a Mosca, lo so” ha detto. “Io, come uno zar, lo incontrerò con grande piacere”.

A protestare è invece qualche sito ucraino. Secondo Antikor, ad esempio, “accettando di partecipare a un evento in Russia l’ex attaccante della Roma e della nazionale italiana ha definitivamente rovinato la propria reputazione”. Stessa linea di Telegraf, portale in lingua ucraina, che si chiede se la “leggenda del calcio” si sia “venduta per i rubli russi”.

L’accusa è in tema, visto che scommesse e soldi saranno il succo del gala dell’8 aprile. Nel Palazzo della ginnastica Irina Viner, nel complesso dello stadio Luzhniki che ospitò le Olimpiadi del 1980, Totti sarà testimonial per il premio speciale “Rating del bookmaker”. Intanto, in gigantografia, da “imperatore” domina Kievskaja Ulitsa: la strada moscovita che punta Kiev e l’Ucraina, a poco più di un mese dall’ottantennale del “giorno della vittoria” sui nazisti del 9 maggio.