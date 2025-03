di ROMANO CORDOVA

L’inizio del 2025 non ha portato buone notizie sul fronte economico per gli italiani. Le bollette, già gravose per molte famiglie, hanno subito un ulteriore aumento che ha aggravato una situazione già precaria. La crisi economica che colpisce il nostro Paese da anni continua a far sentire i suoi effetti, e la prospettiva di vedere i costi delle utenze domestiche lievitare ulteriormente non fa altro che aumentare l’ansia e la preoccupazione tra i cittadini. La speranza è che le autorità competenti possano intervenire in modo efficace per alleggerire questo peso e garantire un futuro più sostenibile a tutte le famiglie del Paese.

Le aree più colpite dagli aumenti di luce e gas

Negli ultimi mesi, le famiglie italiane hanno dovuto fare i conti con un incremento costante delle spese per le bollette. Da ottobre 2024, i dati mostrano un aumento significativo: le bollette del gas sono aumentate dell’8,3% e quelle dell’elettricità hanno registrato un incremento dell’1,7%.

Queste cifre, sebbene possano sembrare contenute, si traducono in un peso considerevole per chi vive con un solo stipendio o per le famiglie numerose, già provate dai rincari precedenti. Non tutte le regioni italiane sono colpite allo stesso modo da questo fenomeno. Alcune aree, infatti, stanno vivendo un’impennata dei costi che supera la media nazionale, costringendo i residenti a fare i conti con aumenti vertiginosi. In particolare, le regioni più colpite includono: