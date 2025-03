La Russia e gli Stati Uniti non hanno adottato una dichiarazione congiunta dopo i colloqui di Riad a causa della posizione dell'Ucraina: lo ha detto il primo vice capo del Comitato di difesa e sicurezza del Consiglio della Federazione Russa, Vladimir Chizhov, come riporta Interfax. "Anche il fatto che si siano seduti per 12 ore e si sia accordato su una dichiarazione congiunta, che però non è stata adottata a causa della posizione dell'Ucraina, è molto tipico e sintomatico", ha detto Chizhov al canale televisivo Rossiya-24.

"Si tratta di un'ipotesi, nessun segnale o richiesta finora sono arrivate" in questa direzione, si tratta di un'ipotesi "nell'aria": E' quanto ha spiegato, in un'intervista ad un gruppo di media internazionali tra i quali l'ANSA, Jean-Pierre Lacroix, sottosegretario del Segretario Generale delle Nazioni Antonio Guterres, con delega alle Operazioni di pace. Lacroix, dopo aver fatto tappa a Parigi è a Bruxelles nell'ambito della sua missione in Europa. Venerdì il diplomatico francese sarà a Roma. Nel corso della sua intervista Lacroix ha innanzitutto voluto chiarire in contorni di un'eventuale operazione di peacekeeping in Ucraina. Innanzitutto, ha spiegato, "è necessario che siano d'accordo le parti che firmano la tregua". Poi, "serve un mandato" da parte del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni. "Per muoverci abbiamo bisogno di un mandato. Ci dovrebbe essere una richiesta operativa", ha spiegato il capo del dipartimento del Palazzo di Vetro. L'ipotesi, in ogni caso, non è da escludere.

Lavrov, 'a Riad si è discusso della sicurezza sul Mar Nero'